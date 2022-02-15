Мужская эстафета по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн

На Олимпиаде в Пекине состоится мужская биатлонная эстафета. Российский квартет в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова будет бороться за самые высокие награды.

Первоначально старт гонки был намечен на 12.00 по московскому времени, однако в связи с погодными условиями его перенесли на 9.30.

Соперники выставили на эту эстафету самые боевые составы. У норвежцев на старт выйдут Стурла Холм Легрейд, Ветле Шостад Кристиансен и братья Бе. Францию представят Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Симон Дестье и Кентен Фийон Майе.

На предыдущей Олимпиаде золото выиграли шведские биатлонисты, норвежцы стали вторыми, а немцы замкнули тройку призеров. Нам внушает уверенность последняя эстафета нынешнего сезона, которая состоялась в конце января. Тогда российские биатлонисты стали вторыми за командой Норвегии. Немецкие спортсмены стали третьими.

Текстовая онлайн-трансляция мужской биатлонной эстафеты начнется в 9.30 по московскому времени.