Время старта мужской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Пекине перенесли
Холодная погода вынудила организаторов Олимпиады в Пекине изменить время начала мужской биатлонной эстафеты.
Изначально гонка должна была стартовать во вторник, 15 февраля, в 12.00 по московскому времени. Как сообщает сайт Олимпиады, старт гонки перенесен на 9:30.
Как сообщает Telegram-канал Союза биатлонистов России, причиной переноса стали погодные условия - мороз заметно усилился.
Ранее СБР назвал состав команды на эту гонку. В него вошли Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.
ОКР опубликовал заявление после решения CAS по допуску Валиевой
ОКР прокомментировал решение CAS, который разрешил Камиле Валиевой выступить в женском одиночном катании на Олимпиаде. ОКР отметил важность проведения полноценного и объективного расследования ситуации. Комитет продолжает последовательно отстаивать права и интересы российских спортсменов
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Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебро Олимпийских игр
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебряную медаль Олимпийских игр в Пекине в танцах на льду. Первыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Бронза на счету американцев Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью