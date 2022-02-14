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14.02.2022 14:19

Время старта мужской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Пекине перенесли

Текст: Максим Домчев
Фото: Tobias SCHWARZ / AFP
Фото: Tobias SCHWARZ / AFP Фото: Tobias SCHWARZ / AFP

Холодная погода вынудила организаторов Олимпиады в Пекине изменить время начала мужской биатлонной эстафеты.

Фото: ТАСС
Назван состав на мужскую биатлонную эстафету на Олимпиаде в Пекине

Изначально гонка должна была стартовать во вторник, 15 февраля, в 12.00 по московскому времени. Как сообщает сайт Олимпиады, старт гонки перенесен на 9:30.

Как сообщает Telegram-канал Союза биатлонистов России, причиной переноса стали погодные условия - мороз заметно усилился.

Ранее СБР назвал состав команды на эту гонку. В него вошли Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

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