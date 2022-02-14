Назван состав на мужскую биатлонную эстафету на Олимпиаде в Пекине

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом на мужскую эстафетную гонку на Олимпиаде в Пекине.

Как сообщает Союз биатлонистов России, за команду выступят: на первом этапе - Карим Халили, на втором - Александр Логинов, на третьем - Максим Цветков, а на финишном отрезке - Эдуард Латыпов.

На нынешней Олимпиаде сборная России по биатлону завоевала две бронзовые медали - в смешанной эстафете и Латыпов в гонке преследования. Максим Цветков дважды занимал четвертое место.

Старт мужской эстафетной гонки состоится 15 февраля в 9.30 по московскому времени.