Латыпов стал третьим в пасьюте и принес сборной первую личную медаль в Пекине

После бронзовой медали в смешанной эстафете в самом дебюте биатлонной программы наших словно сглазили. Почти в каждой последующей гонке россияне оказывались в шаге от медали. Один Максим Цветков мог дважды оказаться на пьедестале, но сначала стал четвертым в индивидуальной гонке, а затем занял то же место по итогам спринта.

У девушек ближе всех к олимпийским наградам подбиралась Кристина Резцова. Но, как и Цветкову, взойти на подиум ей мешали обиднейшие промахи.

Пасьют в этом плане оказался для Кристины худшей гонкой в Чжанцзякоу, где проходят соревнования. Семь промахов отбросили Резцову, уходившую со старта шестой, аж на 26-ю позицию. Впрочем, у лидера нашей женской сборной еще будут шансы побороться за медали: впереди масс-старт и эстафета.

Увы, без наград пока и Цветков. В мужской гонке преследования он ошибался на огневых рубежах слишком много для себя, пять раз, и к финишу пришел лишь 17-м.

Но без медали в пасьюте наша сборная все же не осталась. И добыл ее Эдуард Латыпов. Когда два года назад тогда старший тренер мужской сборной Сергей Белозеров говорил о потенциале Латыпова стать олимпийским призером, всерьез к этим словам отнеслись немногие. На тот момент Эдуард не производил впечатление не то что человека, способного бороться за медаль, он даже не был твердым членом основного состава сборной.

Но с тех пор многое изменилось. Еще в прошлом сезоне в результатах Латыпова наметился прогресс, а в нынешнем Эдуард стал полноценным лидером команды. Подиумы на декабрьских этапах Кубка мира во французском Анси говорят сами за себя.

Впрочем, из-за трагического стечения обстоятельств Эдуард едва не остался без Олимпиады. В январе биатлонист сдал положительный тест на коронавирус и остался без соревновательной практики на несколько недель. Речь всерьез шла о том, чтобы заменить Латыпова на запасного Антона Бабикова, но тренерский штаб поверил в Эдуарда и не прогадал.

Хотя уже тут, в Пекине, не все у Эдика было гладко. Ведь в уже упомянутой смешанной эстафете у сборной России были реальные шансы на золото. Однако бежавший последний этап Латыпов, возможно, выбрал неправильную тактику (теперь это уже не проверишь) и пришел к финишу лишь третьим вслед за норвежцем Йоханнесом Бе и французом Кентеном Фийоном-Майе.

Эдуард Латыпов: Олимпийская медаль - это мечта. Шел к ней с детства, много лет. Благодарю Бога, что получилось дойти до цели

Во вчерашней гонке преследования события тоже развивались весьма драматично. Спасибо непредсказуемому ветру и сильнейшему снегопаду. Латыпов ушел на трассу 11-м, но благодаря отменной стрельбе прорвался к лидерам и перед последним рубежом имел все шансы снова побороться за золотую медаль. Увы, один единственный промах перечеркнул надежды на победу. Ее одержал француз Фийон-Майе. Зато бронза от россиянина уже никуда не ушла.

Эдуард, от чего устали больше, от гонки или от интервью?

Эдуард Латыпов: От интервью не устал, но просто холодно немного.

Вы вроде жаловались на плохие лыжи?

Эдуард Латыпов: Нет. Сегодня было тяжелое скольжение, свежий снег. Лыжи ехали неплохо. Просто погодные условия оказались непростые. Пришлось потолкаться.

Это была самая сложная гонка в вашей карьере?

Эдуард Латыпов: Можно и так сказать. Повторюсь, с этой погодой на последнем круге отдал все, что было, все силы, чтобы сохранить позицию. Хочу поблагодарить сервис, они сделали хорошие лыжи. И это помогло победить.

Олимпийская медаль - это мечта?

Эдуард Латыпов: Да! Я шел к этому с детства, много лет. Очень рад.

Когда сидели на карантине в январе, не было мыслей, что вот, все закончилось?

Эдуард Латыпов: Таких настроений не было. Я верил, люди верили в меня. Были те, кто меня всегда поддерживал. Возможно, в начале что-то такое в голове и проскакивало. Но потом я подумал и забыл. Готовился, не опускал рук.

Эмоции от этой бронзы острее, чем от эстафетной?

Эдуард Латыпов: Эстафета - это другая гонка, другие эмоции. А сейчас - первая личная медаль, завоеванная в тяжелой борьбе. Понятно, что эмоции немного другие. Но они сопоставимы. Это счастье и радость.

Вы боролись за золото, пока не промахнулись на последнем огневом рубеже. Обидно?

Эдуард Латыпов: Гонка в любом случае складывалась для меня хорошо. Я справился с тремя рубежами. На последнем был порыв ветра. Кентен стрелял быстрее меня и успел попасть в затишье, а я сделал только три выстрела. На четвертом выстреле меня выбило, и пришлось бороться с пятым выстрелом. Получилось. Концовка была тяжелая, в борьбе. Рад, что справился с этим. Думаю, болельщикам гонка понравилась. Она была непредсказуемая и, думаю, надолго всем запомнится.

О чем думали, когда поняли, что норвежец Тарьей Бе уже, скорее всего, возьмет серебро, а сзади накатывал итальянец Лукас Хофер?

Эдуард Латыпов: Я понимал, что держу скорость, мне просто нужно было сохранить расстояние, не подпускать Лукаса Хофера. Функционально очень сложная гонка.

Знали, что наша мужская команда по лыжным гонкам выиграла эстафету?

Эдуард Латыпов: Я смотрел эту гонку. Приехал сюда с приподнятым настроением.

Показалось, когда вы финишировали, вы упали и сказали "я добежал"...

Эдуард Латыпов: Не помню. Благодарил Бога, что у меня получилось дойти до цели.