Сборная России выиграла в олимпийском Пекине мужскую и женскую эстафеты

Победа российских мужиков особенно впечатляет. Предыдущий раз отечественная команда выигрывала мужскую олимпийскую эстафету в далеком 1980 году в американском Лейк-Плэсиде.

И вот спустя 42 года новый триумф, причем безоговорочный.

Сергей Устюгов, бежавший последний этап, оторвался от ближайшего преследователя норвежца Йоханнеса Клебо больше чем на минуту и мог позволить себе пересечь финишную черту, держа в одной руке флаг Олимпийского комитета России.

Сразу после гонки мы спросили у старшего тренера нашей сборной Юрия Бородавко, который помнит успех 42-летней давности, мог ли он представить, что следующей придется ждать почти полвека.

- Конечно, очень хорошо помню ту победу, - ответил Юрий Викторович. -

Это были наши великолепные лыжники. Но и сегодня по подбору у нас снова сильнейшие лыжники на планете. Это большой спорт. Каждое поколение старалось добиться ярких и знаковых побед, но не всегда получалось. Сейчас подобрались великолепные ребята, которые смогли это сделать. Будем надеяться, эти успехи к нам пришли надолго.

Снегопад - это наше

Состав мужской эстафетной команды прогнозировался заранее за исключением одного человека. Последний этап все-таки доверили бежать Сергею Устюгову, который по состоянию здоровья не смог выйти на старт скиатлона, а затем неудачно выступил в спринте, не сумев пройти в финал из-за неверно выбранной тактики.

Сам Устюгов горько констатировал, что упустил шанс всей своей жизни. Но тренерский штаб во главе с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе дал Сергею еще один. И Лось, как уважительно называют Устюгова болельщики, не подвел. Впрочем, как и вся команда.

В день эстафеты в Пекине начался небывалый снегопад. До этого две недели в китайской столице стояли сухие солнечные дни, а тут такое. В горах снегопад временами превращался в стену снега. Лыжникам в этой ситуации оставалось только посочувствовать: сервисмены всех команд готовили мази под искусственный снег, которым проложены все трассы, а тут пошел настоящий.

Вроде бы погодные условия для всех равные, да не совсем. Тем, кто лидирует, было сложнее, ведь лыжню вновь и вновь запорошивало, несмотря на то, что работники стадиона периодически старались трассу расчищать.

А наша сборная намеревалась именно, что лидировать. В этом и состоял план: постараться оторваться от конкурентов, главным образом норвежцев, чтобы на последнем этапе суперфинишер Йоханнес Клебо уже никак не смог достать нашего Устюгова. И тактика сработала.

Как сказал потом на пресс-конференции Саша Большунов, чем сложнее условия, тем лучше для нас. И вот, уже после первых двух классических этапов Червоткин и Большунов "привезли" норвежцам минуту. Ушедшему на третий коньковый этап Денису Спицову оставалось только сохранить этот отрыв для Устюгова. Задача не из легких, ведь ему противостоял один из лучших конькистов мира Ханс Кристер Холунн. Сложность еще была в том, что Спицов бежал в полном одиночестве, а Холунн в группе еще с парой лыжников. Это значительно проще, особенно по такой тяжелейшей погоде. Но Денис справился, в том числе и психологически.

- Сегодня самая тяжелая гонка за всю мою карьеру, - признался Спицов. - Никогда в своей жизни так на эстафету не настраивался. Меня два дня колбасило. Никогда так не мандражировал, ни перед личными, ни перед эстафетными гонками, потому что понимал: сегодня реальный шанс выиграть золотую медаль. Когда я увидел прогноз погоды, заколотило еще больше, но работа сервиса сегодня была великолепной.

Лосю сказали тормозить

Несмотря на огромное преимущество, которое получил Сергей Устюгов, его этап заставил поволноваться тренеров. По словам Бородавко, лыжник с самого старта взял слишком быстрый темп, и его пришлось даже немного придерживать. Впрочем, для Клебо Устюгов был уже недосягаем.

За финалом гонки я смотрел в нескольких метрах от финиша и, честно говоря, немного даже удивился сдержанной радости наших парней. Вы бы видели, как праздновали свою "бронзу" французы. А у наших - крепкие объятия, похлопывания.

Зато Елена Вяльбе радость в себе не держала. Она вновь и вновь обнимала парней, а после церемонии награждения и вовсе пустилась впляс. А еще успела поговорить с журналистами.

Елена Валерьевна, вам, наверное, теперь особенно радостно за Сергея Устюгова?

Елена Вяльбе: Давайте не будем никого выделять. Я просто рада за команду.

Победу 1980 года помните?

Елена Вяльбе: Я маленькая была тогда. Потом пересматривала. Там была своя история, а мы пишем свою.

По десятибалльной шкале как оцените эмоции от сегодняшнего успеха?

Елена Вяльбе: Не знаю. Но вообще Олимпиада еще не закончилась. Сейчас Саша произнес такие хорошие слова, мол, а нам нравится Китай. Теперь это вторая родина. Значит, мы еще здесь поборемся.

В какой момент гонки волновались особенно?

Елена Вяльбе: Волновалась все время, но прям чтобы было что-то такое нервное, нет. Уже на втором этапе подумала, что все будет хорошо. Наверное, в первый раз у нас появилась паника на четвертом этапе, когда все закричали, что Сергей очень быстро начал. Останавливайте, останавливайте его. А я про себя думаю: может, у человека суперсостояние. Но даже другие ребята потом сказали: Сереге надо начинать спокойно, без эмоций, потому что накрывает.

Когда его отрыв сократился до 40 секунд запереживали?

Елена Вяльбе: Да нет. Я понимаю, что Сергея остановили. Чтобы, не дай бог, встать.

Спицову сегодня особенно тяжело было?

Елена Вяльбе: Денис сказал, что ему было очень тяжело. Но, честно говоря, он ведь любит бегать в стаде. А здесь Денис был один. И на спусках приходилось тяжело, хоть и работали прокладчики.

Победу принесла Ника

Днем ранее дорожку к эстафетному золоту проторила женская команда. Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова оставили позади сборные Германии и Швеции, а норвежки во главе с гением мировых лыж Терезой Йохауг и вовсе остались без медалей.

Финиш бежавшей четвертый этап Степановой - чистые эмоции. Голоса Сориной и Непряевой звенели на весь лыжный стадион, Ступак рыдала на коленях, а затем все перекрыло почти звериное "Даааа!" Вероники, упавшей в объятия подруг. Еще через мгновение всех четверых обнимал белоснежный пуховик президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

Так радоваться можно только, когда победа выстрадана, когда она долгожданная. А ждали мы ее 16 лет: последний раз россиянки выигрывали эстафету на Олимпиадах и чемпионатах мира в Турине-2006. Конечно, предпосылки у нынешнего триумфа были. Единственную эстафету в нынешнем сезоне Кубка мира в норвежском Лиллехаммере взяли именно россиянки, причем в том же составе. И все же перед олимпийским стартом было тревожно. Каждая из квартета столкнулась с проблемами. И тем не менее девчонки справились.

Определяющими стали первый этап и последний. На первом наша забойщица Ступак обеспечила отрыв от главных конкуренток, шведок, финнок и норвежек. "Настроение было всех разорвать. Чувствовала силы и желание. Подумала про себя, я хочу уже эту медаль. И именно золотую". Вровень с россиянками шли немки, но не они в этот день были главными соперницами нашей команды.

На победной пресс-конференции Степанова улыбалась в микрофон: "Как там со стороны смотрелось? Интрига-то была?" Если и была, то испарилась на четвертом этапе в феноменальном исполнении именно Вероники. Точно так же Ника разобралась с соперницами в Лиллехаммере, грамотно разложив силы на дистанции. Этот же трюк ей удался в Пекине.

И кто теперь скажет хоть слово по поводу резонансного декабрьского поста Степановой в соцсетях о том, что она потратила призовые за победу в Лиллехаммере на перелет в бизнес-классе. Победителей не судят. К слову, Ника стала самой молодой в истории лыжницей, выигравшей "золото" Игр.

Фан-зона

Корреспондент "РГ" побеседовал с мамой олимпийской чемпионки Вероники Степановой.

Анна Александровна, поздравляю, вы теперь мама олимпийской чемпионки! Поделитесь, пожалуйста, своими первыми впечатлениями.

Анна Степанова: Когда я увидела, кто будет бежать эстафету в составе команд-соперников - Норвегии, Швеции - стала очень сильно переживать. Когда смотрела гонку, то беспокоилась за Юлию Ступак, за Татьяну Сорину. За Непряеву почему-то так не тревожилась, в ней была больше уверена. И, естественно, переживала за дочь. Ко мне сегодня очень много гостей приехало. Сейчас они сидят и играют в лото (смеется). Все играют, кроме меня. Все отдыхают, а я пока еще на эмоциях.

А сколько раз уже успели посмотреть эстафету?

Анна Степанова: Три раза! Сначала перемотали на ее этап. А потом еще мы пересмотрели на "Первом канале" - буквально сейчас повторяли.

Младшая сестра Вероники - тоже начинающая лыжница?

Анна Степанова: Да. В пять лет мы сначала пошли на танцы. Но она, смотря на Веронику, передумала и сказала, что хочет быть как сестра. Хотя их нельзя сравнивать - у них разные темпераменты. Но у обеих есть такое качество, как воля к победе.

Правда ли, что из окон вашего дома видны не только камчатские вулканы, но и лыжная база, на которой Вероника делала первые шаги по лыжне?

Анна Степанова: Сейчас мы уже переехали из того дома. Но действительно там, где мы жили, когда Вероника была маленькая, через дорогу от нас была лыжная база. А сейчас, на новом месте жительства, из ее комнаты хорошо видны Корякский и Авачинский вулканы.

Не трудно было Веронике разрываться между учебой и спортом?

Анна Степанова: Сами знаете, на каникулах задают не так много, и в это время она уезжала в лагерь. А в остальное время просто приходила из школы, отдыхала, шла на тренировку, а потом возвращалась и делала уроки - где-то до 10-11 часов. Как-то ей это легко давалось. Я переживала за ЕГЭ, но все прошло отлично. Вероника поступила в университет - наш, камчатский. Сейчас на последнем курсе. А это, сами понимаете, непросто - уже дипломную работу надо писать, а времени мало.

А что изучает?

Анна Степанова: Экологию и природопользование. Где-то в 9-11-х классах у нее возник интерес к естественным наукам. Отговаривали, хотели отдать в физкультурный. Но Вероника настояла, что ей нужна "гражданская" профессия, а на тренера можно и заочно отучиться.

Подготовил Сергей Набивачев, "Российская газета", Камчатский край