Большунов о серебре в гонке на 15 км: Как тут можно быть довольным?

Саш, видно, что доволен, настроение хорошее…

Александр Большунов: Как тут можно быть довольным? Довольным был бы, если бы все прошло по плану, смог выиграть. Тогда был бы доволен на 110 процентов.

Ваши партнеры по команде говорят, что второй круг им дался тяжело. Вам тоже?

Александр Большунов: Второй круг, само собой, потяжелее был. Высота, очень сложная трасса. Одна из самых сложных. Нечему удивляться, что второй круг - сложный.

Как вообще оцениваете свое состояние? В скиатлоне вы были готовы рвать и метать, а сейчас?

Александр Большунов: Состояние, в принципе, неплохое. Думаю, если бы сегодня мы еще 15 км коньком пробежали, то догнал бы Ийво (смеется).

Вы стали самым титулованным лыжником в российской истории по количеству олимпийских медалей…

Александр Большунов: Самым титулованным гонщиком стану, когда золота будет побольше.

Но шесть медалей все-таки…

Александр Большунов: Шесть, не шесть. Еще есть время и еще есть возможности. Надеюсь, это не последняя медаль. Буду стараться.

То есть, вы спокойно к этому относитесь…

Александр Большунов: Да, конечно, спокойно. Было бы пять золотых медалей, я бы задумался. А пока задумываться не о чем.

Когда вам начали кричать тренеры, что отставание от Нисканена растет, вы что подумали?

Александр Большунов: Когда начал расти отрыв, то я понял: Ийво сегодня на высоте, главное, удержать теперь второе место. Трасса тяжелая, и я понимал, что на последних километрах эти 20 секунд не отыграть.

Расскажите о пропуске спринта…

Александр Большунов: По поводу спринта мы посмотрим на следующих соревнованиях. Тут горы, и восстановление играет большую роль. Надеюсь, что в последующих гонках пропуск спринта еще принесет свои результаты.

Когда вы заезжали на стадион, табло показало ваше отставание от Нисканена, и он буквально зарычал. Вы слышали этот рев?

Александр Большунов: Нет, не слышал, но догадывался.

Вы на такие эмоции способны?

Александр Большунов: Я не видел, но и пожестче могу, наверное. Когда ты выигрываешь то, к чему готовился, то, чего ждешь, берешь, что загадал, то эмоции понятны.

Что думаете по эстафете? Какой этап побежите?

Александр Большунов: Не знаю. Нужно проговорить с тренерским штабом. И с каждым из ребят, кто, что думает. Надо услышать спортсменов, у кого какие мысли по этапам. Есть спортсмены, которые могут бежать эстафету очень хорошо, а есть такие, кто пробегает гонку еще до старта, а потом просто доезжает лишь бы медаль завоевать. На эстафету нужно выходить и бороться за золото. Все шансы для этого есть. Если ребята поймут, то это возможно сделать.

А кто определяет расстановку по этапам?

Александр Большунов: Обычно это тренеры решают. Но я бы хотел, чтобы каждый спортсмен высказал, на что он способен. Чтобы "Александр Большунов: все-таки мы поборолись за золото".

Готовы сами собрать ребят и поговорить?

Александр Большунов: Я готов. Пора уже нормальные результаты показывать. Все-таки чтобы эстафету выиграть, нужно с первого этапа начинать. Если каждый спортсмен выложится, то все получится.

Вам какой этап бежать предпочтительней?

Александр Большунов: Мне без разницы, если каждый выложится.

Идеальный состав у вас в голове есть?

Александр Большунов: Интернациональный (смеется). Ийво побежит классику… Не знаю, увидим. Завтра уже команда будет сформирована.