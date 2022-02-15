Таталина стала четвертой в слоупстайле на Олимпиаде в Пекине

Российская фристайлистка Анастасия Таталина заняла четвертое место в финальных соревнованиях в дисциплине слоупстайл на Олимпийских играх в Пекине.

Канадец Парро завоевал золото в слоупстайле на Олимпиаде в Пекине Первый комплект наград 15 февраля разыграли женщины в дисциплине слоупстайл. Победу праздновала фристайлистка из Швейцарии Матильды Гремо. Она набрала 86,56 балла. Серебряную медаль завоевала китаянка Эйлин Гу. Она уступила победительнице 0,33 балла. Бронза у представительницы Эстонии Келли Силдару - 82,06 балла. Россиянка Анастасия Таталина стала лишь четвертой, набрав 75,51 балла.