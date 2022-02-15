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15.02.2022 06:14

Таталина стала четвертой в слоупстайле на Олимпиаде в Пекине

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Lee Jin-man
Фото: AP Photo/Lee Jin-man Фото: AP Photo/Lee Jin-man
Российская фристайлистка Анастасия Таталина заняла четвертое место в финальных соревнованиях в дисциплине слоупстайл на Олимпийских играх в Пекине.
Фото: Getty Images/ Clive Rose
Канадец Парро завоевал золото в слоупстайле на Олимпиаде в Пекине

Первый комплект наград 15 февраля разыграли женщины в дисциплине слоупстайл. Победу праздновала фристайлистка из Швейцарии Матильды Гремо. Она набрала 86,56 балла.

Серебряную медаль завоевала китаянка Эйлин Гу. Она уступила победительнице 0,33 балла. Бронза у представительницы Эстонии Келли Силдару - 82,06 балла.

Россиянка Анастасия Таталина стала лишь четвертой, набрав 75,51 балла.

Валиева высказалась о скандале с допинг-пробой на Олимпиаде

Валиева высказалась о скандале с допинг-пробой на Олимпиаде

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