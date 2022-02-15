Таталина стала четвертой в слоупстайле на Олимпиаде в Пекине
Первый комплект наград 15 февраля разыграли женщины в дисциплине слоупстайл. Победу праздновала фристайлистка из Швейцарии Матильды Гремо. Она набрала 86,56 балла.
Серебряную медаль завоевала китаянка Эйлин Гу. Она уступила победительнице 0,33 балла. Бронза у представительницы Эстонии Келли Силдару - 82,06 балла.
Россиянка Анастасия Таталина стала лишь четвертой, набрав 75,51 балла.
Валиева высказалась о скандале с допинг-пробой на Олимпиаде
Камила Валиева прокомментировала скандал, разразившийся вокруг ее имени. По словам фигуристки, она эмоционально устала после ситуации с положительной допинг-пробой и заседанием Спортивного суда. Тем не менее она счастлива представлять Россию на Играх
Россия завоевала одну медаль в десятый день Олимпиады
Российские спортсмены 14 февраля завоевали одну медаль на проходящих в Китае Олимпийских играх. В соревновании танцевальных дуэтов серебряными призерами Олимпиады стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Эта награда стала 18-й для российских спортсменов на нынешних Играх
ОКР опубликовал заявление после решения CAS по допуску Валиевой
ОКР прокомментировал решение CAS, который разрешил Камиле Валиевой выступить в женском одиночном катании на Олимпиаде. ОКР отметил важность проведения полноценного и объективного расследования ситуации. Комитет продолжает последовательно отстаивать права и интересы российских спортсменов
CAS объяснил свое решение допустить Валиеву до Олимпиады
Спортивный арбитражный суд допустил Камилу Валиеву до личных соревнований на Олимпиаде. Недопуск спортсменки нанесет ей непоправимый вред и ущерб в данных обстоятельствах, говорится в заявлении. CAS также учел, что ее поздно известили о положительной допинг-пробе