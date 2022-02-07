Канадец Парро завоевал золото в слоупстайле на Олимпиаде в Пекине

Обладателем золотой медали в соревнованиях по сноуборду в дисциплине слоупстайл стал канадский спортсмен Максанс Парро.

Парро в финале соревнований смог набрать 90,96 балла. 27-летний канадец четыре года назад стал в этом виде программы вторым, но на этот раз сумел превзойти всех соперников.

Серебро досталось китайскому сноубордисту Су Имину - 88,70 балла, а еще один канадец Марк Макморрис стал бронзовым призером - 88,53 балла. Чемпион Игр-2018 американец Редмонд Джерард стал лишь четвертым.

Российский спортсмен Владислав Хадарин завершил борьбу за медали в квалификации.