Канадец Парро завоевал золото в слоупстайле на Олимпиаде в Пекине
Обладателем золотой медали в соревнованиях по сноуборду в дисциплине слоупстайл стал канадский спортсмен Максанс Парро.
Парро в финале соревнований смог набрать 90,96 балла. 27-летний канадец четыре года назад стал в этом виде программы вторым, но на этот раз сумел превзойти всех соперников.
Серебро досталось китайскому сноубордисту Су Имину - 88,70 балла, а еще один канадец Марк Макморрис стал бронзовым призером - 88,53 балла. Чемпион Игр-2018 американец Редмонд Джерард стал лишь четвертым.
Российский спортсмен Владислав Хадарин завершил борьбу за медали в квалификации.
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