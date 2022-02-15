Сноубордистка из Австрии Гассер завоевала второе олимпийское золото

Сноубордистка из Австрии Анна Гассер завоевала золото в дисциплине биг-эйр на Олимпийских играх в Пекине.

30-летняя Гессер четыре года назад в Пхенчхане завоевала свою первую золотую медаль Олимпийских игр. На этот раз она также уверенно победила.

Гессер набрала 185,50 балла. Серебряную медаль завоевала представительница Новой Зеландии Зои Садовски-Синнотт - 177,00 баллов. Новозеландка в Пекине до этого стала чемпионкой в слоупстайле.

Бронза у японской спортсменки Кокомо Мурасе - 171,50 балла.

Российские спортсменки до финальной стадии соревнований не добрались.