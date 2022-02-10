10.02.2022 10:49
Австриец Хеммерле выиграл золото в сноуборд-кроссе на Играх
Сноубордист Алессандро Хеммерле из Австрии занял первое место в финальном заезде в сноуборд-кроссе на Олимпиаде-2022.
Серебро досталось канадцу Элиоту Грондену, бронза - Омару Визинтину, который представляет Италию.
Единственный россиянин, который выступал в этой дисциплине, - Даниил Донских. Он завершил участие в соревнованиях в 1/8 финала.
Напомним, что Алессандро Хеммерле - серебряный призер первенства мира 2021 года в сноуборд-кроссе.
Вратарь сборной России по хоккею: Штанга - лучшая подруга, без нее никуда
Голкипер сборной России Иван Федотов подвел итоги первого матча на олимпийском турнире против Швейцарии, в котором ему удалось оформить "сухарь". "Сегодня мы оказались удачливей, но не надо испытывать удачу на прочность", - подчеркнул хоккеист