Австриец Хеммерле выиграл золото в сноуборд-кроссе на Играх

Сноубордист Алессандро Хеммерле из Австрии занял первое место в финальном заезде в сноуборд-кроссе на Олимпиаде-2022.

Серебро досталось канадцу Элиоту Грондену, бронза - Омару Визинтину, который представляет Италию.

Единственный россиянин, который выступал в этой дисциплине, - Даниил Донских. Он завершил участие в соревнованиях в 1/8 финала.

Напомним, что Алессандро Хеммерле - серебряный призер первенства мира 2021 года в сноуборд-кроссе.