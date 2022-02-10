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10.02.2022 10:49

Австриец Хеммерле выиграл золото в сноуборд-кроссе на Играх

Фото: Lisi Niesner/ REUTERS
Фото: Lisi Niesner/ REUTERS Фото: Lisi Niesner/ REUTERS

Сноубордист Алессандро Хеммерле из Австрии занял первое место в финальном заезде в сноуборд-кроссе на Олимпиаде-2022.

Фото: Jorge Silva/ REUTERS
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Серебро досталось канадцу Элиоту Грондену, бронза - Омару Визинтину, который представляет Италию.

Единственный россиянин, который выступал в этой дисциплине, - Даниил Донских. Он завершил участие в соревнованиях в 1/8 финала.

Напомним, что Алессандро Хеммерле - серебряный призер первенства мира 2021 года в сноуборд-кроссе.

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