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4:30
Фигурное катание
Командные соревнования. Пары (произвольная программа). Танцы (произвольный танец). Женщины (произвольная программа)
6:55
Сноуборд
Мужчины. Слоупстайл
7:05
Хоккей
Женщины. Россия - Канада. Предварительный этап. Группа "А"
8:40
Горнолыжный спорт
Женщины. Гигантский слалом. Вторая, финальная попытка
06.02.2022 16:42

Назван состав российской сборной на произвольные программы командного олимпийского турнира

Текст: Артур Нанян

Стал известен состав российской сборной на командный олимпийский турнир по фигурному катанию, который завершится 7 февраля. Спортсмены парного катания, танцев на льду и женского одиночного покажут произвольные программы.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Российские фигуристы вышли в лидеры командного турнира после второго дня

В составе нашей команды выступят: Анастасия Мишина - Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина - Никита Кацалапов (танцы на льду) и Камила Валиева (женское одиночное катание).

Соревнования стартуют в 4.15 ночи по московскому времени. Сначала будут пары, затем в 5.30 танцы на льду и в 6.35 девушки завершат выступления участников командных олимпийских соревнований, по результатам которых определятся победитель и призеры. После второго соревновательного дня российская сборная лидирует с 45-ю очками. На второй строчке находится США (42 очка), замыкает первую тройку Япония (39 очков).

За медали командных соревнований борьбу продолжат пять команд: Россия, США, Япония, Канада и Китай, которые квалифицировались в финальный раунд.

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