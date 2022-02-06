Назван состав российской сборной на произвольные программы командного олимпийского турнира

Стал известен состав российской сборной на командный олимпийский турнир по фигурному катанию, который завершится 7 февраля. Спортсмены парного катания, танцев на льду и женского одиночного покажут произвольные программы.

В составе нашей команды выступят: Анастасия Мишина - Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина - Никита Кацалапов (танцы на льду) и Камила Валиева (женское одиночное катание).

Соревнования стартуют в 4.15 ночи по московскому времени. Сначала будут пары, затем в 5.30 танцы на льду и в 6.35 девушки завершат выступления участников командных олимпийских соревнований, по результатам которых определятся победитель и призеры. После второго соревновательного дня российская сборная лидирует с 45-ю очками. На второй строчке находится США (42 очка), замыкает первую тройку Япония (39 очков).

За медали командных соревнований борьбу продолжат пять команд: Россия, США, Япония, Канада и Китай, которые квалифицировались в финальный раунд.