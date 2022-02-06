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06.02.2022 08:04

Российские фигуристы вышли в лидеры командного турнира после второго дня

Текст: Анна Козина (Пекин)
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Камила Валиева и Марк Кондратюк вывели сборную России на первое место в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.

Во второй день Валиева выиграла короткую программу, а Кондратюк стал вторым в произвольной. В то же время у лидировавших после стартового дня американцев выступления получились неидеальными. Одиночница Карен Чен упала с тройного риттбергера и откатилась на пятое место. Винсент Чжоу, вышедший на замену Натану Чену, показал только третий результат.

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости
Валиева: Приятно, что американцы аплодировали после проката

Завтра произвольные программы представят девушки, пары и танцевальные дуэты. Напомним, что в эту финальную часть прошли только пять лучших сборных по итогам коротких программ.

Положение команд после второго дня:
  • 1. Россия - 45
  • 2. США - 42
  • 3. Япония - 39
  • 4. Канада - 30
  • 5. Китай - 29
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