Российские фигуристы вышли в лидеры командного турнира после второго дня

Камила Валиева и Марк Кондратюк вывели сборную России на первое место в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.

Во второй день Валиева выиграла короткую программу, а Кондратюк стал вторым в произвольной. В то же время у лидировавших после стартового дня американцев выступления получились неидеальными. Одиночница Карен Чен упала с тройного риттбергера и откатилась на пятое место. Винсент Чжоу, вышедший на замену Натану Чену, показал только третий результат.

Завтра произвольные программы представят девушки, пары и танцевальные дуэты. Напомним, что в эту финальную часть прошли только пять лучших сборных по итогам коротких программ.

Положение команд после второго дня: