Российские фигуристы вышли в лидеры командного турнира после второго дня
Во второй день Валиева выиграла короткую программу, а Кондратюк стал вторым в произвольной. В то же время у лидировавших после стартового дня американцев выступления получились неидеальными. Одиночница Карен Чен упала с тройного риттбергера и откатилась на пятое место. Винсент Чжоу, вышедший на замену Натану Чену, показал только третий результат.
Завтра произвольные программы представят девушки, пары и танцевальные дуэты. Напомним, что в эту финальную часть прошли только пять лучших сборных по итогам коротких программ.
- 1. Россия - 45
- 2. США - 42
- 3. Япония - 39
- 4. Канада - 30
- 5. Китай - 29
Российские спортсмены завоевали две медали в первый день Олимпиады в Пекине
В первый день Олимпийских игр в Пекине были разыграны шесть комплектов медалей. Лыжница Наталья Непряева завоевала для России первую награду на ОИ-2022 - она взяла серебро в скиатлоне. Российские биатлонисты стали третьими в смешанной эстафете и принесли национальной сборной вторую медаль
Эдуард Латыпов: Медаль сродни чуду
Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, что для него значит бронзовая медаль, которую он в составе сборной завоевал в смешанной эстафете на Олимпиаде. "Для меня и для команды это супердостижение. Это очень сильный результат", - рассказал на финише спортсмен