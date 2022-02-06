Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
9:50
Лыжные гонки
Мужчины. Скиатлон (15 км + 15 км)
11:25
Конькобежный спорт
Мужчины. 5000 м
13:55
Прыжки на лыжах с трамплина
Мужчины. Средний трамплин. Финальные соревнования
14:25
Фристайл
Женщины. Могул. Финальные соревнования
06.02.2022 07:18

Валиева: Приятно, что американцы аплодировали после проката

Текст: Анна Козина (Пекин)
Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости
Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости
Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала выступление в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине, где она заняла первое место.
Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko
Пять сборных вышли в финал командного турнира фигуристов на ОИ в Пекине

- На сегодняшний день сделала все возможное, все, что от меня зависело. Рада, что принесла команде максимальное количество баллов за короткую программу, - сказала Валиева журналистам. - Было приятно, что американцы и фигуристы из других сборных мне аплодировали. Такая поддержка вдохновляет. Я вообще счастлива находиться на Олимпиаде. Арена мне нравится. Психологических отличий с другими соревнованиями я тоже не чувствую.

Валиева также отметила, что атмосфера схожа с командным Кубком Первого канала. Тогда все участники поддерживали и подбадривали друг друга. В первый день олимпийского турнира Камила также была в боксе российской команды.

- Я болела за Марка Кондратюка. Но так вымоталась, что решила болеть за остальных дистанционно, - призналась Валиева.

Российские фигуристы вышли в лидеры командного турнира после второго дня

Российские фигуристы вышли в лидеры командного турнира после второго дня

Камила Валиева и Марк Кондратюк вывели сборную России на первое место в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. В понедельник программы представят девушки, пары и танцевальные дуэты

Марк Кондратюк стал вторым в произвольной программе командного турнира ОИ

Марк Кондратюк стал вторым в произвольной программе командного турнира ОИ

Российский фигурист Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Нашему спортсмену удалось сохранить отрыв от сборной США - 45 против 42 баллов

Валиева выиграла короткую программу и вывела Россию вперед

Валиева выиграла короткую программу и вывела Россию вперед

Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место по итогам короткой программы в командном олимпийском турнире. Ученица Этери Тутберидзе исполнила тройной аксель и набрала 90,18 балла

Российские спортсмены завоевали две медали в первый день Олимпиады в Пекине

Российские спортсмены завоевали две медали в первый день Олимпиады в Пекине

В первый день Олимпийских игр в Пекине были разыграны шесть комплектов медалей. Лыжница Наталья Непряева завоевала для России первую награду на ОИ-2022 - она взяла серебро в скиатлоне. Российские биатлонисты стали третьими в смешанной эстафете и принесли национальной сборной вторую медаль