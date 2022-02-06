Валиева: Приятно, что американцы аплодировали после проката

- На сегодняшний день сделала все возможное, все, что от меня зависело. Рада, что принесла команде максимальное количество баллов за короткую программу, - сказала Валиева журналистам. - Было приятно, что американцы и фигуристы из других сборных мне аплодировали. Такая поддержка вдохновляет. Я вообще счастлива находиться на Олимпиаде. Арена мне нравится. Психологических отличий с другими соревнованиями я тоже не чувствую.

Валиева также отметила, что атмосфера схожа с командным Кубком Первого канала. Тогда все участники поддерживали и подбадривали друг друга. В первый день олимпийского турнира Камила также была в боксе российской команды.

- Я болела за Марка Кондратюка. Но так вымоталась, что решила болеть за остальных дистанционно, - призналась Валиева.