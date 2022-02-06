Пять сборных вышли в финал командного турнира фигуристов на ОИ в Пекине

Пять сборных из десяти - Россия, США, Япония, Канада и Китай - пробились в финальный раунд командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине.

Лидерство в турнирной таблице после выступления Камилы Валиевой захватили наши спортсмены. После коротких программ одиночников, спортивных пар и танцевальных дуэтов у России 36 очков. На втором месте - команда США (34), на третьем - Япония (29).

Сегодня на лед также выйдут мужчины. От команды ОКР на произвольную программу заявили чемпиона России и Европы Марка Кондратюка, который в короткой показал третий результат.

Положение сборных после квалификационного этапа командного турнира:

1. Россия - 36

2. США - 34

3. Япония - 29

4. Канада - 24

5. Китай - 22

6. Грузия - 22

7. Италия - 20

8. Чехия - 15

9. Германия - 8

10. Украина - 8