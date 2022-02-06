Пять сборных вышли в финал командного турнира фигуристов на ОИ в Пекине
Лидерство в турнирной таблице после выступления Камилы Валиевой захватили наши спортсмены. После коротких программ одиночников, спортивных пар и танцевальных дуэтов у России 36 очков. На втором месте - команда США (34), на третьем - Япония (29).
Сегодня на лед также выйдут мужчины. От команды ОКР на произвольную программу заявили чемпиона России и Европы Марка Кондратюка, который в короткой показал третий результат.
Положение сборных после квалификационного этапа командного турнира:
1. Россия - 36
2. США - 34
3. Япония - 29
4. Канада - 24
5. Китай - 22
6. Грузия - 22
7. Италия - 20
8. Чехия - 15
9. Германия - 8
10. Украина - 8
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