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06.02.2022 05:58

Валиева выиграла короткую программу и вывела Россию вперед

Текст: Анна Козина (Пекин)
Фото: REUTERS
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Чемпионка Европы и чемпионка мира среди юниоров, 15-летняя фигуристка Камила Валиева заняла первое место по итогам короткой программы в командном олимпийском турнире.

Ученица Этери Тутберидзе исполнила тройной аксель - единственный элемент ультра-си, который можно вставлять в короткую программу - и набрала 90,18 балла. Этот результат лишь немного уступает ее собственному мировому рекорду, установленному в январе на чемпионате Европы (90,45).

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Фигурное катание на Олимпиаде в Пекине

Второй идет японка Вакаба Хигучи (74,73), третьей - Маделин Скиза из Канады (69,60).

Американка Карен Чен, а именно сборная США является нашим основным конкурентом в борьбе за золото командника, выступила неудачно. Из-за падения ее оценка всего 65,20. Она заняла пятое место.

Таким образом, российские фигуристы вырвались в лидеры турнира - 36 баллов (в том числе +10 от Валиевой). США переместились на вторую позицию (34).

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