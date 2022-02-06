Валиева выиграла короткую программу и вывела Россию вперед
Ученица Этери Тутберидзе исполнила тройной аксель - единственный элемент ультра-си, который можно вставлять в короткую программу - и набрала 90,18 балла. Этот результат лишь немного уступает ее собственному мировому рекорду, установленному в январе на чемпионате Европы (90,45).
Второй идет японка Вакаба Хигучи (74,73), третьей - Маделин Скиза из Канады (69,60).
Американка Карен Чен, а именно сборная США является нашим основным конкурентом в борьбе за золото командника, выступила неудачно. Из-за падения ее оценка всего 65,20. Она заняла пятое место.
Таким образом, российские фигуристы вырвались в лидеры турнира - 36 баллов (в том числе +10 от Валиевой). США переместились на вторую позицию (34).
Российские спортсмены завоевали две медали в первый день Олимпиады в Пекине
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