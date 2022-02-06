Марк Кондратюк стал вторым в произвольной программе командного турнира ОИ

Российский фигурист Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине, уступив только японцу Юме Кагияме. Третий результат показал представитель США Винсент Чжоу.

Валиева выиграла короткую программу и вывела Россию вперед Кодратюк откатался без падений, исполнив в начале программы четверной тулуп, а во второй половине - два четверных сальхова, в том числе в каскаде. За прокат ученик Светланы Соколовской набрал 181,65 балла. Юма Кагияма получил 208,94 балла, Винсент Чжоу - 171,44. Китайский одиночник Боян Цзинь стал четвертым (155,04), Роман Садовский из Канады - пятым (122,60). Россиянину удалось сохранить отрыв от сборной США (45 против 42 баллов).