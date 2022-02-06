Марк Кондратюк стал вторым в произвольной программе командного турнира ОИ
Кодратюк откатался без падений, исполнив в начале программы четверной тулуп, а во второй половине - два четверных сальхова, в том числе в каскаде. За прокат ученик Светланы Соколовской набрал 181,65 балла.
Юма Кагияма получил 208,94 балла, Винсент Чжоу - 171,44. Китайский одиночник Боян Цзинь стал четвертым (155,04), Роман Садовский из Канады - пятым (122,60).
Россиянину удалось сохранить отрыв от сборной США (45 против 42 баллов).
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