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06.02.2022 07:52

Марк Кондратюк стал вторым в произвольной программе командного турнира ОИ

Текст: Анна Козина (Пекин)
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Российский фигурист Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине, уступив только японцу Юме Кагияме. Третий результат показал представитель США Винсент Чжоу.
Фото: REUTERS
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Кодратюк откатался без падений, исполнив в начале программы четверной тулуп, а во второй половине - два четверных сальхова, в том числе в каскаде. За прокат ученик Светланы Соколовской набрал 181,65 балла.

Юма Кагияма получил 208,94 балла, Винсент Чжоу - 171,44. Китайский одиночник Боян Цзинь стал четвертым (155,04), Роман Садовский из Канады - пятым (122,60).

Россиянину удалось сохранить отрыв от сборной США (45 против 42 баллов).

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