Московский "Спартак" в ближайшее время объявит о переходе ямайского форварда Шамара Николсона. Он станет первым новичком "красно-белых" после назначения на пост главного тренера Паоло Ваноли.

По информации зарубежных СМИ, покупка игрока бельгийского "Шарлеруа" обойдется спартаковцам в десять миллионов евро. Ранее столичный клуб анонсировал в "Твиттере" трансферные новости ямайской песней Sweat (A La La La La Long). Добавим, что за "Шарлеруа" Николсон провел 83 встречи и забил в них 31 мяч. За сборную он отличился десять раз в 29 поединках.

Накануне "Спартак" также объявил о назначении нового спортивного директора. Им стал итальянец Лука Каттани, ранее возглавлявший скаутский отдел в "Пари Сен-Жермен". Ранее Каттани был спортивным директором "Палермо", а позже работал в селекционном отделе лондонского "Челси", когда главным тренером команды был еще один представитель Италии Антонио Конте.