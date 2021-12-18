Владелец "Спартака" Федун назвал Россию "футбольным лилипутом"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил о том, что наша страна является "футбольным лилипутом". Выход из ситуации он видит в развитии базы для детско-юношеского футбола. Об этом Федун заявил в интервью телеканалу "Россия-24". Комментируя ситуацию с развитием футбола в стране, он рассказал, за счет чего можно улучшить ситуацию.

"Как так, когда Россия, имея 140 миллионов населения, занимает 34-е место в рейтинге ФИФА среди сборных? Надо понимать, что наша страна является, пусть для кого-то это обидно звучит, футбольным лилипутом. У нас хороший футбол, но маленький. А без расширения массовой базы для детского футбола сложно рассчитывать на успехи", - приводит слова Федуна ТАСС.

По словам владельца "Спартака", в российском футболе хорошо зарабатывают агенты - почти 9 миллиардов рублей комиссий от клубов.

Федун рассказал и о том, во сколько ежегодно ему обходится содержание "Спартака".

"Содержание клуба - это достаточно дорогое удовольствие, и мы вместе с моим партнером тратим 6-7 миллиардов рублей каждый год, чтобы поддерживать клуб", - сказал он и добавил, что не собирается бросать его.