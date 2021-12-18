Ромашина, Колесниченко и Мальцев признаны лучшими синхронистами года

Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина и трехкратная победительница Игр Светлана Колесниченко получили награды Международной федерации плавания (FINA) как лучшие синхронистки 2021 года.

Ромашина и Колесниченко одержали две победы в Токио - в дуэте и в составе группы. После этого успеха Ромашина стала единственной в истории семикратной олимпийской чемпионкой в синхронном плавании. Также в минувшем сезоне россиянки выиграли три золотые медали чемпионата Европы в Будапеште (в техническом и произвольном выступлении в дуэте и в технической программе в групповом упражнении).

На торжественной церемонии в Абу-Даби присутствовала Ромашина и наставник дуэта Татьяна Данченко, признанная лучшим тренером.

- Две Светланы стали лучшими спортсменками года! Жаль, что Света Колесниченко не смогла поехать и насладиться нашим общим триумфом! Я, соответственно, тоже лучший тренер в этом году, - написала Данченко в соцсетях. - Благодарю за помощь на этом сложном и тяжелом пути Елену Воронову. Она второй тренер дуэта, помощница и опора во всем! Работников федерации, медицинский персонал и, конечно же, главного тренера нашей сборной Покровскую Татьяну Николаевну за вклад в эту награду!

Лучшим синхронистом 2021 года был признан четырехкратный чемпион мира Александр Мальцев. На чемпионате Европы он одержал две победы в смешанных дуэтах: с Майей Гурбанбердиевой в технической программе и с Олесей Платоновой в произвольной. Мальцев также выиграл суперфинал Мировой серии-2021. Тренер микст-дуэта Гана Максимова получила награду как лучший тренер.