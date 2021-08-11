Синхронистка Шишкина подвела итог своей карьеры

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина, принявшая решение завершить спортивную карьеру на профессиональном уровне, через популярную социальную сеть поблагодарила всех, кто был причастен к ее успехам.

"На моем пути были люди, которые помогали мне стать тем, кем я стала. Им спасибо! Мои родители, мой первый тренер Елизавета Филаткина, Светлана Волкова и Марина Рощина, Мария и Владимир Максимовы, Нина Капкова и другие тренеры МГФСО и школы "Труд". Все тренеры сборной России: Татьяна Покровская, Елена Грызунова, Марина Терехова, Екатерина Пискарева, хореограф Вадим Новожилов. Отдельная благодарность моему личному тренеру Наталии Чижовой. Спасибо всем девочкам из команды, особенно Саше Пацкевич, Свете Ромашиной, Маше Шурочкиной и Владе Чигиревой", - написала Шишкина.