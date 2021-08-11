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Рубрика: Спорт

Синхронистка Шишкина подвела итог своей карьеры

Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8531)
Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина, принявшая решение завершить спортивную карьеру на профессиональном уровне, через популярную социальную сеть поблагодарила всех, кто был причастен к ее успехам.

"На моем пути были люди, которые помогали мне стать тем, кем я стала. Им спасибо! Мои родители, мой первый тренер Елизавета Филаткина, Светлана Волкова и Марина Рощина, Мария и Владимир Максимовы, Нина Капкова и другие тренеры МГФСО и школы "Труд". Все тренеры сборной России: Татьяна Покровская, Елена Грызунова, Марина Терехова, Екатерина Пискарева, хореограф Вадим Новожилов. Отдельная благодарность моему личному тренеру Наталии Чижовой. Спасибо всем девочкам из команды, особенно Саше Пацкевич, Свете Ромашиной, Маше Шурочкиной и Владе Чигиревой", - написала Шишкина.

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