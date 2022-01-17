Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения от "Ванкувера"

Хоккеист Александр Овечкин забросил 26-ю шайбу в сезоне, но это не спасло клуб "Вашингтон" от поражения в матче против "Ванкувера".

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "столичные" на своей площадке принимали "касаток" из Ванкувера.

Счет в матче на 11-й минуте встречи открыл Александр Овечкин. При игре в большинстве он забросил свою 26-ю в сезоне шайбу. В роли ассистента выступил Евгений Кузнецов.

Во втором периоде гости сумели переломить ход матча. Дубль Элиаса Петтерссона и шайба Бо Хорвата вывели "Ванкувер" вперед.

В заключительном отрезке встречи команды обменялись голами. У "Вашингтона" отличился Том Уилсон, в роли ассистента которому выступил Кузнецов.

Хозяева площадки сняли вратаря, но пропустили от Джей Ти Миллера.