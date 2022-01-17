Новости

Юрист рассказала, за какие вещи на балконе можно получить штраф 07:55
Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения от "Ванкувера" 07:47
Эксперты "Вектора" оценили живучесть "омикрона" на различных поверхностях 07:40
Первые заразившиеся "омикроном" выявлены в Бурятии и Красноярске 06:50
Вильфанд пообещал москвичам аномальное тепло и метели в начале недели 06:08
Прожившему несколько дней в аэропорту мужчине нашли работу в Магадане 05:46
Более 60 процентов сербов поддержали внесение изменений в конституцию 05:18
Северная Корея запустила две баллистические ракеты 04:38
Инфекционист Поздняков: "Омикрон" вызывает у детей тяжелый бронхит 03:58
Гинцбург напомнил о смертельной опасности "живой вакцины" от COVID-19 03:14
Врач Нина Аслам назвала неожиданный симптом "омикрон"-штамма 02:35
Почти три тысячи авиарейсов отменили в США из-за снежной бури 01:57
"Вектор" оценил живучесть "омикрона" на различных поверхностях 01:30
Помощник президента США Салливан анонсировал новые контакты с Россией 01:05
Движение судов в Босфорском проливе нормализовалось 00:39
Полиция задержала мужчину, угрожавшего пассажирам автобуса в Москве 00:16
Столтенберг: НАТО готова обсудить с Россией вопросы сокращения вооружений 16.01.2022
Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на вдову Градского 16.01.2022
Баскетболисты УНИКСа единолично возглавили таблицу Единой лиги 16.01.2022
Вооруженные бандиты отобрали у вдовы Градского 100 миллионов рублей 16.01.2022
Три человека погибли в ДТП с фурой под Воронежем 16.01.2022
Новый спуск с моста на Шоссе Энтузиастов откроют для пассажиров 17 января 16.01.2022
Роскомнадзор потребовал разблокировать в Facebook страницу делегации РФ в Вене 16.01.2022
На Белорусском вокзале из-за обрыва проводов задерживаются электрички 16.01.2022
Песков: Россия никому не угрожает военными действиями 16.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
17.01.2022 07:47
Рубрика: Спорт

Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения от "Ванкувера"

Текст: Максим Домчев
Хоккеист Александр Овечкин забросил 26-ю шайбу в сезоне, но это не спасло клуб "Вашингтон" от поражения в матче против "Ванкувера".
Хоккеист Александр Овечкин. Фото: AP Photo/Mary Altaffer Хоккеист Александр Овечкин. Фото: AP Photo/Mary Altaffer
Хоккеист Александр Овечкин. Фото: AP Photo/Mary Altaffer

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "столичные" на своей площадке принимали "касаток" из Ванкувера.

Фото: Nick Wass/AP
Овечкин назвал "крутым" свой рекорд по голам в большинстве в НХЛ

Счет в матче на 11-й минуте встречи открыл Александр Овечкин. При игре в большинстве он забросил свою 26-ю в сезоне шайбу. В роли ассистента выступил Евгений Кузнецов.

Во втором периоде гости сумели переломить ход матча. Дубль Элиаса Петтерссона и шайба Бо Хорвата вывели "Ванкувер" вперед.

В заключительном отрезке встречи команды обменялись голами. У "Вашингтона" отличился Том Уилсон, в роли ассистента которому выступил Кузнецов.

Хозяева площадки сняли вратаря, но пропустили от Джей Ти Миллера.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин