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25.01.2022 19:25
Рубрика: Спорт

Министр спорта РФ рассказал, в каких видах ожидает медалей на ОИ в Пекине

Текст: Максим Домчев
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

Министр Спорта РФ Олег Матыцин считает, что российские спортсмены на Олимпиаде в Пекине смогут завоевать медали в биатлоне, фигурном катании и лыжных гонках.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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Об этом он заявил в интервью китайскому телеканалу CGTN, давая прогноз на выступление российских спортсменов на стартующих 4 февраля Олимпийских играх в Пекине.

"Ожидаю успешного выступления от сборной России на Олимпиаде. Текущий сезон настраивает на оптимизм на Играх в биатлоне, лыжных гонках и фигурном катании", - приводит слова Матыцина ТАСС.

Всего на Играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей, а российские атлеты выступят во всех видах спорта. Четыре года назад россияне завоевали 17 медалей: две золотые, шесть серебряных и 9 бронзовых наград.

Спорт Олимпийские игры Правительство Минспорт Олимпиада в Пекине