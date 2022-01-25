Министр спорта РФ рассказал, в каких видах ожидает медалей на ОИ в Пекине

Министр Спорта РФ Олег Матыцин считает, что российские спортсмены на Олимпиаде в Пекине смогут завоевать медали в биатлоне, фигурном катании и лыжных гонках.

Об этом он заявил в интервью китайскому телеканалу CGTN, давая прогноз на выступление российских спортсменов на стартующих 4 февраля Олимпийских играх в Пекине.

"Ожидаю успешного выступления от сборной России на Олимпиаде. Текущий сезон настраивает на оптимизм на Играх в биатлоне, лыжных гонках и фигурном катании", - приводит слова Матыцина ТАСС.

Всего на Играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей, а российские атлеты выступят во всех видах спорта. Четыре года назад россияне завоевали 17 медалей: две золотые, шесть серебряных и 9 бронзовых наград.