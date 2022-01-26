Группа российских спортсменов отправилась на Олимпийские игры в Пекин

В среду, 26 января, группа российских спортсменов отправилась из Москвы в Пекин, где с 4 по 20 февраля пройдут Олимпийские игры.

Из московского аэропорта Шереметьево в Китай в среду отправились мужская и женская биатлонные команды, сборные по конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку. Несмотря на различные ограничения в аэропорту и на протяжении полета, вызванные пандемией коронавируса, атлеты находятся в хорошем настроении.

Как рассказал ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, передовая группа специалистов российской делегации, штаба команды уже прибыла в Пекин и начала работу на месте событий.

"С нетерпением ждем заезда в Олимпийские деревни и первой группы наших олимпийцев", - сказал он во время онлайн-конференции.