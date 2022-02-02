Хоккейная сборная России отправилась на зимние Игры

В среду в Пекин из Москвы вылетел "хоккейный рейс" - в столицу зимней Олимпиады отправились наши хоккеисты. Перед тем как отправиться в Китай, с командой встретился президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Напомним, что Третьяк является трехкратным олимпийским чемпионом, а также участником девяти хоккейных турниров зимних Игр (на четырех он выступал в качестве игрока, на пяти - в роли тренера, генерального менеджера либо руководителя делегации).

Как прошла встреча со сборной?

Владислав Третьяк: С учетом нынешней ситуации в формате видеосвязи. Сборная все эти дни соблюдала режим изоляции.

О чем вы говорили с игроками и тренерами?

Владислав Третьяк: Разговор получился содержательным. Я озвучил сборной свое напутствие на Олимпиаду. Поддержал спортсменов, подчеркнул, что попасть в состав участников главного хоккейного турнира планеты - огромная честь. Все хоккеисты нашей сборной - большие мастера, игроки элитного уровня, им по силам добиться самых высоких результатов. На игроках, и особенно на тренерах, лежит очень большая ответственность. Команда едет в Пекин в статусе действующего олимпийского чемпиона, сборная обязана защитить титул. Других задач быть не может.

Что необходимо для успеха?

Владислав Третьяк: Главное, чтобы каждая игра складывалась как можно лучше, чтобы по ходу турнира все обошлись без болезней и травм. Чтобы достичь побед на международном уровне, требуется очень большая работа. Не сомневаюсь в том, что самоотдача игроков будет на высшем уровне. Они прекрасно понимают, что следить за их выступлениями на Олимпиаде будет вся огромная страна.

А каков настрой в команде, журналистам рассказал нападающий "Авангарда" Арсений Грицюк, который, к слову, был признан лучшим новичком КХЛ по итогам января этого года.

Как проходили последние дни перед вылетом в Пекин?

Арсений Грицюк: Работали, тренировались, нарабатывали сочетания в звеньях. Усердные тренировки, высокие нагрузки. Не было времени на что-то другое, кроме как потренироваться и отдохнуть.

Как вы оцениваете эти сборы из трех циклов - это как бы вторая предсезонка для вас?

Арсений Грицюк: По нагрузкам - да, я могу сказать, что это была как бы вторая предсезонка. Все выкладывались, все старались проявить себя. Получились три плотных цикла, и я думаю, что все подойдут в оптимальной форме.

Главный тренер сборной Алексей Жамнов сказал, что в Пекине можно уже толком не тренироваться, потому что база была заложена в Новогорске.

Арсений Грицюк: Да, мы больше работали над такими элементами, как "физика", на это акцент шел. Думаю, что он сказал все правильно.

Вы работали на тренировках с капитаном команды Вадимом Шипачевым, он вас хвалил.

Арсений Грицюк: Не слышал, но очень приятно, что так отзываются ребята. Приятно в такой команде оказаться. Знаешь их всех по игре, смотрел на них когда-то, а теперь в одном коллективе... Непередаваемые эмоции. Надо учиться у сильнейших в лиге, хочется у каждого что-то зацепить.

У кого-то, допустим, бросок очень хороший, я смотрю, как ребята бросают, как прикладываются. Обращаешь внимание на такие детали, которые сам не можешь отработать: смотришь, как это делают ребята, и пытаешься сам делать на тренировках.

Теоретические занятия какие-то были, или это уже в Пекине?

Арсений Грицюк: Каждый день мы по 20-30 минут смотрим видео тренировок, разбираем детали, мелочи. Кому-то подсказывают индивидуально, но в основном это общие собрания. Разбираем игру друг друга, смотрим, что делаем не так или где, наоборот, делаем все правильно. Я думаю, с каждой тренировкой мы добавляем в этих деталях.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк признался, что ждет от нашей команды только победы: "Других задач быть не может"

Это отличается от того, что вы делаете в клубах?

Арсений Грицюк: В клубах мы движемся от игры к игре, перед каждой новой игрой разбираем свою предыдущую и игру соперника, а здесь нет такого потока игр, поэтому приходится разбирать тренировки. Для меня это привычный этап. Видеособрания закаляют твое мышление.

У вас есть одноклубники в других сборных, с кем-то связь поддерживать получается?

Арсений Грицюк: Да, и с Шимоном Грубецом списывался, и с Петером Цеглариком, и с Корбэном Найтом. Для Найта это тоже большой вызов, он первый раз на таких соревнованиях в сборной, хочется его поддержать. Он долго к этому шел, и я очень рад за него. Конечно, общаемся, я спрашиваю, как у них дела, и жду игр. Хочется на льду встретиться.

В финале с кем бы из них хотелось сыграть?

Арсений Грицюк: Не хочется загадывать, с любым бы сыграл.

Вы представляете, какая это будет необычная Олимпиада? Такой никогда не было и, наверное, больше не будет. Самое главное - ни с кем не контактировать, жить только в своем корпусе, как это делает сборная Китая. Готовы ли вы сократить контакты до минимума, хотя понятно, что Олимпиада должна быть праздником общения?

Арсений Грицюк: Конечно, мы такие условия еще не представляем, для нас это тоже небольшой вызов, испытание, можно сказать. Я думаю, у нас хороший коллектив, мы сами общаемся друг с другом, и нам хватает, в принципе, этого общения.

Какие три вещи, вы обязательно возьмете в собой в Пекин?

Арсений Грицюк: Клюшку, маску и планшет. Ну и еще хорошее настроение.