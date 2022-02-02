На Олимпиаде в Пекине стартовали первые соревнования
Соревнования зимней Олимпиады 2022 года стартовали в среду, за двое суток до того, как на Национальном стадионе в Пекине зажгут огонь, и Игры будут объявлены открытыми.
В среду в борьбу за медали вступили керлингисты. Начался турнир в дабл-миксте. Проходит он без участия россиян, которые не сумели преодолеть отбор.
В первый день проходят матчи между сборными Норвегии и Чехии, Швеции и Великобритании, а также Австралии и США, Китая и Швейцарии.
3 февраля начнутся матчи женского хоккейного турнира и квалификации в могуле у мужчин и женщин во фристайле.
Как корреспонденты "РГ" въезжали в столицу зимних Олимпийских игр
Корреспонденты "РГ" прибыли в Пекин, где совсем скоро начнутся вторые Олимпийские игры в ковидную эпоху. Уже на выходе из самолета - кордон людей в скафандрах, плавно перетекающих в маски. Но из-под них все равно можно различить доброжелательные улыбки
Вадим Шипачев поделился ожиданиями от олимпийского хоккейного турнира
Сборная России по хоккею завершает подготовку к зимним Играм на базе в Новогорске. Капитаном на олимпийском турнире стал нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев. Перед вылетом в Китай он поделился своими впечатлениями о капитанстве, сборе в целом и ожиданиями от олимпийского турнира
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Олимпиада пройдет успешно для российской команды, уверен президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. По его словам, на Играх в Пекине сборная способна достичь результата в 30 медалей. Об этом и многом другом он рассказал в интервью "РГ"
Кто претендует на олимпийское хоккейное "золото"
Сборная России завершает подготовку к Олимпиаде на базе в Новогорске. Капитаном нашей команды на Играх будет Вадим Шипачев. "Мы рады, что у нас есть свой шанс выступить за сборную. Очень приятно играть за страну, мы гордимся, что мы здесь", - подчеркнул нападающий Антон Слепышев