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02.02.2022 15:35

На Олимпиаде в Пекине стартовали первые соревнования

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Brynn Anderson
Фото: AP Photo/Brynn Anderson Фото: AP Photo/Brynn Anderson
За два дня до торжественной церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине началась соревновательная программа.

Соревнования зимней Олимпиады 2022 года стартовали в среду, за двое суток до того, как на Национальном стадионе в Пекине зажгут огонь, и Игры будут объявлены открытыми.

Фото: EPA
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В среду в борьбу за медали вступили керлингисты. Начался турнир в дабл-миксте. Проходит он без участия россиян, которые не сумели преодолеть отбор.

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