На Олимпиаде в Пекине стартовали первые соревнования

За два дня до торжественной церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине началась соревновательная программа.

Соревнования зимней Олимпиады 2022 года стартовали в среду, за двое суток до того, как на Национальном стадионе в Пекине зажгут огонь, и Игры будут объявлены открытыми.

В среду в борьбу за медали вступили керлингисты. Начался турнир в дабл-миксте. Проходит он без участия россиян, которые не сумели преодолеть отбор.

В первый день проходят матчи между сборными Норвегии и Чехии, Швеции и Великобритании, а также Австралии и США, Китая и Швейцарии.

3 февраля начнутся матчи женского хоккейного турнира и квалификации в могуле у мужчин и женщин во фристайле.