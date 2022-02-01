Как корреспонденты "РГ" въезжали в столицу зимних Олимпийских игр

Первые состоялись полгода назад в Токио, и, наверное, это была одна из самых многострадальных Олимпиад в истории. Ее пришлось отложить на год, она прошла без болельщиков на трибунах. А журналистам она запомнилась еще и невероятно сложными манипуляциями, которые нужно было предпринять для въезда в Японию. Как выразился один из наших коллег, "проще взять ипотеку, чем попасть на эту Олимпиаду".

Когда Игры в Токио закончились, была небольшая надежда, что уж следующие, зимние в Пекине, пройдут в условиях, более приближенных к штатным. Но появившийся штамм "омикрон", возможно, менее смертоносный, но более заразный, чем предыдущие, заставил организаторов Олимпиады-2022 продумывать новые способы защиты от заразы.

Китайцы ужесточили меры по двум основным пунктам. Заключили Игры-2022 в непроницаемый для внешнего мира "периметр" и поставили непременным условием въезда в страну наличие вакцинации. Зато процедура попадания на самолет в чем-то стала проще. Для этого нам нужно было сдать два отрицательных ПЦР-теста: первый - не ранее чем за 96 часов до вылета, второй - не ранее чем через сутки после первого. Правда, автору этих строк пришлось изрядно понервничать: результаты второго теста пришли гораздо позже расчетного времени.

Данные второго анализа требовалось загрузить в специальную онлайн-анкету, чтобы получить одобрение посольства КНР в России в виде "зеленого QR-кода". Именно его в самый неподходящий момент не оказалось у биатлонисток Казакевич и Васнецовой во главе с тренером Шашиловым, из-за чего им свой вылет пришлось отложить. Корреспонденты "РГ" этот "рубеж" прошли без промахов и совсем скоро очутились в зоне посадки на самолет.

Тут надо заметить, что рейс от 31 января стал последним по маршруту Москва - Пекин на три недели вперед. Сегодня в китайскую столицу отдельным бортом летит сборная России по хоккею, но это в порядке исключения. Вот почему в одном самолете с нами оказалось внушительное количество наших спортсменов, в том числе довольно многочисленные делегации по бобслею, скелетону. Скелетонистам в последний момент нанес тяжелейший урон COVID: с положительными тестами из сборной выбыли Никита Трегубов и Владислав Семенов. Из основы остался лишь олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Третьяков, которого легко было идентифицировать по характерной бороде.

- Все хорошо, чувствую себя прекрасно, - даже в такой непростой ситуации Третьяков старался не унывать. - Заждались момента, когда уже полетим. Смотрю в будущее с оптимизмом. Новых ребят поддерживаю, разговариваю с ними. Понятно, что относительно них присутствует скептицизм, но они по-спортивному злые, боевые, готовы показать себя. Чего жду от себя? Хочу проехать так, чтобы не было претензий к себе.

До момента получения теста на коронавирус покидать свой гостиничный номер журналистам запрещено

К слову, наш рейс был последней возможностью улететь в Пекин не только для российских спортсменов. Так получилось, что в самолете я оказался бок о бок с маленькой, но гордой армянской делегацией. Во главе ее супружеская пара - Артур Микаэлян и Алла в девичестве Капчикаева. По юниорам она бегала в одной сборной с нынешним президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе, а теперь поднимает лыжи в Армении. Их главный актив - сын Микаэл Микаэлян. Родители для него и тренеры, и массажисты, и сервис-бригада. Что еще объединяет мать и сына? В 1998 году Алла была знаменосцем армянской делегации в Нагано, а Микаэл нес флаг на прошлой Олимпиаде. Понесет и сейчас. В Пекине Микаэляны надеются на преимущество в акклиматизации. "Это другие будут подниматься в горы (лыжная трасса на 1600 м над уровнем моря. - Прим. "РГ"). А мы туда будем спускаться. Всю жизнь тренируемся на высоте 2200 метров".

Пекин нас встретил ослепительным солнцем. На выходе из самолета - кордон людей в скафандрах, плавно перетекающих в маски. Но из-под них все равно можно различить доброжелательные улыбки в ответ на твое "ни хао" ("привет" по-китайски). В эти дни пекинский столичный аэропорт - огромное чистилище. Стойкий запах хлорки лишний раз напоминает: никакая ковидная мышь тут не проскочит. Пока идешь по бесконечным коридорам, вслед тебе ободряюще смотрят с баннеров талисманы Олимпиады - медвежонок панда Бинь Дунь Дунь и фонарик Сюэ Жунжун. И неспроста: впереди самая неприятная часть прилетных процедур - еще один тест на коронавирус. Когда берут мазок из носа - хочется плакать. С другой стороны, понимаешь, что за 72 часа после предыдущего теста может произойти всякое и надо потерпеть.

Наконец, нас рассаживают по автобусам: багаж уже ждет своих владельцев на выходе из аэропорта. Все разъезжаются по своим гостиницам, где будут ждать результатов тестов. Кстати, по сравнению с каморками, которые нам выделили в Токио, номера в пекинском отеле - хоромы. На столе сухой паек - чтобы за время ожидания не умерли от голода. Внизу на улицах кипит размеренная городская жизнь, но постояльцев гостиницы от нее отделяет надежная ограда. Между тем с ресепшена звонят, чтобы сообщить добрые новости: у нас отрицательные тесты. Значит, завтра приступаем к работе.

Кстати

Несмотря на бушующую пандемию коронавируса, Международный олимпийский комитет (МОК) планирует заполнять трибуны некоторых стадионов во время соревнований на 30%. Об этом СМИ сообщил исполнительный директор МОК Кристоф Дюби.

По словам Дюби, организаторы примут все необходимые меры, чтобы не нарушалась безопасность для здоровья спортсменов во время олимпийских состязаний. Также исполнительный директор МОК напомнил, что иностранные болельщики на трибуны допущены не будут.