Вадим Шипачев поделился ожиданиями от олимпийского хоккейного турнира

Сборная России по хоккею завершает подготовку к зимним Играм на базе в Новогорске. В среду, 2 февраля, наша команда отправится в Пекин, где продолжит тренировки.

Накануне стало известно имя нашего капитана на олимпийском турнире. Им стал 34-летний нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев.

Ассистентами Шипачева будут защитники Никита Нестеров (ЦСКА) и Егор Яковлев ("Металлург", Магнитогорск), а также форвард Сергей Андронов (ЦСКА).

Перед вылетом в Китай Шипачев поделился с журналистами своими впечатлениями о капитанстве, сборе в целом и ожиданиями от олимпийского турнира.

Вадим, признайтесь, капитана назначил тренерский штаб или вас выбрала команда?

Вадим Шипачев: Нам раздали листки с тремя строчками, нужно было вписать капитана и ассистентов. Каждый написал свой вариант. Через пару дней всё объявили. Кого вписал я? Гусева, Войнова и Яковлева.

Быть капитаном в клубе и сборной - разные вещи?

Вадим Шипачев: Олимпиада - очень серьезный турнир, рад, что ребята выбрали, это приятно. Честно, обрадовался, когда узнал. Понятно, что капитанство большая ответственность, но постараюсь оправдать, сделать все, что от меня зависит.

Как капитану вам придется общаться с судьями на английском.

Вадим Шипачев: Я смотрю сериалы на английском, занимаюсь с преподавателем. Но сейчас такое расписание, что свободного времени нет.

Откровенно скажите, не утомились за две недели в Новогорске?

Вадим Шипачев: Интересный вопрос. Конечно, поднаелись немножко, прилично поработали. Вторая предсезонка. Насколько она необходима? Нет игр, если бы они были - был бы игровой тонус. Поработать было нужно, это понятно. Надеемся, что это нам поможет.

Расскажите, с кем тренируетесь в звене?

Вадим Шипачев: Готовимся в разных сочетаниях к разным игровым ситуациям. С Гусевым и Грицюком, с Галиевым и Григоренко. Ребята мастеровитые. Меня почему-то ставят со всеми, кто хорошо играет!

Может стать проблемой, что у команды нет игрового тонуса?

Вадим Шипачев: Мы играем на тренировках, проводим двусторонние матчи, через это набираем хоккейный тонус. У всех так - финны и шведы тоже сейчас не играют.

Следите за новостями из женской сборной?

Вадим Шипачев: На самом деле, не успеваем следить. У нас по две тренировки в день, после тренировки - ужин и отдыхать. Завтра ранний подъем, понемногу перестраиваемся на другое время. Сейчас с семьей переговорю - и спать.

Бывали прецеденты, когда капитан хоккейной сборной был знаменосцем всей делегации на церемонии открытия Игр. Но случается, что спортсмены отказываются от этого в пользу отдыха перед стартами. Если предложат вам - согласитесь?

Вадим Шипачев: Это почетно. Но пока никаких предложений не было. Если будут - я отвечу на этот вопрос.

Как будут играть в Пекине

На групповом этапе олимпийского турнира сборные будут разбиты на три группы:

Группа А: Китай, Канада, США, Германия.

Группа В: Россия, Чехия, Швейцария, Дания.

Группа С: Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия.

Турнир по хоккею на Олимпиаде 2022 среди мужчин состоится с 9 по 20 февраля 2022 года. Соревнования пройдут в 5 этапов:

Матчи группового этапа - с 9 по 13 февраля. Так, сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Победители групп А, В и С выйдут в четвертьфинал Олимпийских игр-2022. Также в 1/4 попадет сборная, показавшая лучший результат среди всех команд, занявших второе место.

Квалификация плей-офф - 15 февраля. Проще говоря, это 1/8 финала.

На данной стадии сыграют все остальные участники, занявшие вторые места. К ним присоединятся третьи и четвертые команды со всех групп. Победители четырех пар выйдут в следующий раунд.

Четвертьфиналы - 16 февраля. Победители своих групп сыграют с командами, преодолевшими квалификацию плей-офф.

Полуфиналы - 18 февраля. По итогам этих встреч два счастливчика попадут в решающую игру олимпийского турнира. А проигравшие сразятся в матче за третье место. Эта встреча пройдет 19 февраля.

Финал - 20 февраля. Начало "золотого" матча - в 12.10 по московскому времени.

Китай закрылся от СМИ

Тренировки женской и мужской сборных Китая по хоккею перед Олимпиадой в Пекине были закрыты от взора представителей СМИ.

С первого же дня, когда в Пекине на олимпийских аренах начали проходить тренировки, женская сборная Китая по хоккею ограничивала доступ журналистам и представителям других команд на свои занятия. Следом подобные ограничения ввела и мужская команда.

Как объяснили организаторы, это решение они принимают по просьбе представителей китайских команд, которые опасаются коронавируса. Отметим, что даже при нахождении журналистов на трибуне с игроками нет близкого контакта.

Напомним, что на групповом этапе хоккейного турнира сборная Китая сыграет против команд США, Канады и Германии.

Тем временем

В Континентальной хоккейной лиге стали известны лучшие игроки месяца в регулярном чемпионате по итогам января.

Среди вратарей не было равных Шимону Грубецу из "Авангарда". В трех матчах его команда одержала две победы, одна из которых "на ноль". Процент отраженных бросков составил 95,2%.

Защитник "Северстали" Илья Хохлов назван лучшим защитником. Его коэффициент полезности составил "+7", а сам Хохлов набрал шесть очков (1+5) в пяти матчах.

Его одноклубник Никита Гуслистов назвал лучшим нападающим, в его активе пять очков (3+2) в пяти матчах. А вот Арсений Грицюк из "Авангарда" признан новичком месяца, он набрал три очка (1+2) в трех встречах.