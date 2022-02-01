Российские спортсмены в Пекине получили пожелания от болельщиков в печеньях

Российские спортсмены, прибывшие на Олимпийские игры в Пекине, получили печенья с пожеланиями от болельщиков.

В Китае 1 февраля отмечается Новый год по восточному календарю. К этому празднику Олимпийский комитет России подготовил для спортсменов традиционные песочные печенья, в которых вложены пожелания и напутствия от болельщиков, сообщает служба информации ОКР.

Все желающие могли в социальных сетях ОКР оставить слова поддержки российским олимпийцам. Также на самих пожеланиях указаны имя или никнейм авторов пожеланий.

Сами же печенья члены сборных по разным видам спорта могут попробовать в Олимпийских деревнях Пекина, Яньцина и Чжанцзякоу.

Первыми печенья и записки от болельщиков смогли получить конькобежцы и саночники. Слова поддержки и теплые пожелания получили саночница Татьяна Иванова и конькобежка Наталья Воронина.