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01.02.2022 18:55

Российские спортсмены в Пекине получили пожелания от болельщиков в печеньях

Текст: Максим Домчев

Российские спортсмены, прибывшие на Олимпийские игры в Пекине, получили печенья с пожеланиями от болельщиков.

Фото: кадр из видео "Россия – Китай: главное"
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В Китае 1 февраля отмечается Новый год по восточному календарю. К этому празднику Олимпийский комитет России подготовил для спортсменов традиционные песочные печенья, в которых вложены пожелания и напутствия от болельщиков, сообщает служба информации ОКР.

Все желающие могли в социальных сетях ОКР оставить слова поддержки российским олимпийцам. Также на самих пожеланиях указаны имя или никнейм авторов пожеланий.

Сами же печенья члены сборных по разным видам спорта могут попробовать в Олимпийских деревнях Пекина, Яньцина и Чжанцзякоу.

Первыми печенья и записки от болельщиков смогли получить конькобежцы и саночники. Слова поддержки и теплые пожелания получили саночница Татьяна Иванова и конькобежка Наталья Воронина.

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