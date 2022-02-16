Алексей Жамнов: Впереди два самых главных матча на турнире

Что скажете про этот матч?

Алексей Жамнов: Тяжелый матч. Дания - очень хорошая команда. Мы предполагали, что будет очень вязкая игра. Хотелось, конечно, все решить уже в первом периоде. Настрой был именно на это. Провести как больше времени в атаке, играть плотнее. Но не получилось реализовать все те моменты, которые у нас были. Но шаг сделали. Осталось два самых главных матча на турнире.

Что случилось в третьем периоде, когда датчане имели реальные шансы сравнять счет?

Алексей Жамнов: Наверное, потеряли чуть концентрацию. Все-таки когда счет 1:1 нервозность чувствуется. Но это нормальная вещь, это плей-офф. А в целом, ребята молодцы. Сегодня была полная самоотдача.

Нестеров и Войнов сказали, что после раскатки им было дано указание бросать верхом, потому что вратарь у соперника маленький. Вы сами это довели до них?

Алексей Жамнов: Мы перед игрой говорили, и после второго периода я сказал, мол, бросайте верхом. Вратарь у них садится. Во втором периоде это было особенно заметно.

Посадили Галиева…

Алексей Жамнов: В третьем периоде он играл, вышел на одну смену.

Недовольны его игрой?

Алексей Жамнов: У нас команда. Кто-то чуть просел, кто-то, наоборот, лучше двигался. Те перестановки, которые мы делали во время матча, они были необходимы. Но говорить, что мы его посадили, было бы неправильно. Если вы посмотрите по игре, дело не только в Галиеве. Мы пробовали разные сочетания.

Что скажете по удалению Плотникова?

Алексей Жамнов: Клюшка была на льду. Игровой момент.

Он не накосячил?

Алексей Жамнов: Бывает такое, когда идет борьба. Ты разворачиваешься, игрок едет и получается подножка. Игровой момент. Но вот эти удаления иногда ломают игру, сбивают ритм. Постараемся, чтобы в дальнейшем этого не было.

Гол Шипачева снимет с него психологический груз?

Алексей Жамнов: Я надеюсь. И ребята все довольны. Все-таки переживаем за него. Думаю, что Вадик сейчас раскрепостится и еще забьет решающие голы.

Радует ли тот факт, что уже точно не сыграем в полуфинале с Финляндией?

Алексей Жамнов: Не знаю, с кем мы сыграем. Давайте дождемся. У нас есть два важных матча. Кто будет нашими соперниками - не от нас зависит. Надо выходить и играть.

В третьем периоде на время перетасовали почти все звенья…

Алексей Жамнов: Решили чуть встряхнуть.

Когда Войнов сделал свой фантастический сэйв, не было мысли: и это мы так играем с Данией? Владислав Третьяк уже сказал, что валидольная победа.

Алексей Жамнов: Это да. Но кто мог сказать, что словаки обыграют американцев? Это плей-офф. Малейший недонастрой может очень дорого обойтись.

Как пытались менять игру, когда возникали критические моменты в третьем периоде?

Алексей Жамнов: Говорили успокоиться. Потому что пошла суета. Просили, чтобы защитники постоянно разговаривали с вратарем. Важно, чтобы была коммуникация. Особенно в нашей зоне.

У Федотова в каждом матче есть момент, когда он неуверенно играет за воротами…

Алексей Жамнов: Проблема в том, что за воротами чуть побольше места, чем у нас в КХЛ или НХЛ. Вратари иногда теряются за воротами. И у других команд вратари ошибаются. Но он сегодня выручил.

Сказалось то, что сегодня играли не на той арене, где провели предыдущие матчи?

Алексей Жамнов: Да нет, какая разница. Здесь нам даже больше понравилось. Уютней.

Все три шайбы забросили олимпийские чемпионы Пхенчхана. Есть ли в этом какая-то закономерность?

Алексей Жамнов: Они опытные игроки, они уже были на этом этапе. А так, конечно, хочется, чтобы нападающие больше забивали и использовали свои шансы. Их не так много на самом деле, все стараются играть плотнее, отрабатывать назад. Нужна концентрация.

Насколько молодой Никишин прибавляет на турнире? Сегодня с его перехвата началась атака, которая привела к победному голу. И какова в этом роль его партнера по паре Никиты Нестерова?

Алексей Жамнов: Я знаю, ребята подсказывают ему, не только Нестеров. Тренерский штаб с молодыми игроками много общается. Стараемся, чтобы они чувствовали себя в своей тарелке. Понятно, что на них дополнительный груз ответственности, и иногда это проявляется на льду.

Не так часто 20-летнему пацану доверяют играть в первой паре…

Алексей Жамнов: Если не доверять молодым, то как они будут прогрессировать?

Несколько раз мелькала мысль, что сборной России слишком везет. Чувствуете, что прямо прет?

Алексей Жамнов: Поговорим об этом после 20 февраля (день финала - прим. "РГ").

Но вас это не тревожит?

Алексей Жамнов: Меня другое тревожит. Хочется, чтобы ребята расслабились. Начали просто играть в хоккей. Чтобы сняли с себя плиту. Выходили и просто наслаждались моментом. Олимпиада иногда бывает раз в жизни. И все у них получится.

У вас точно нет хрустального шара? (Были слухи, что в штате сборной России работает астролог - прим. "РГ")

Алексей Жамнов: Точно. Вот этот весь бред, который пишут… Подходишь к иностранной прессе, почему-то у них вопросы только про спорт и позитив. У нас же почему-то все время какую-то чушь придумают.