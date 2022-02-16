Юлия Ступак: Это хорошая бронза, грех выпендриваться

Ваш тренер Маркус Крамер сказал, что удивлен, откуда вы взяли силы на командный спринт…

Юлия Ступак: Не знала, что Маркус так сказал. Я отпустила ситуацию со своим самочувствием и состоянием. После эстафеты поняла, что все здесь возможно. И сразу поняла, что здесь будет такой топ-3, которого никто не ожидает.

Немки, взявшие золото, удивили?

Юлия Ступак: Если честно, даже не знала, что они выиграли. Когда подошли к пьедесталу, я у них спросила, вам на вторую ступеньку? Они отвечают: нет. Непряева мне такая: они же выиграли. А я: "Да ладно!". Мы за них очень рады. Думала, что шведки выиграли.

Этой бронзе радоваться? Или все-таки есть осадок?

Юлия Ступак: Конечно, это хорошая бронза. Да, хотели уехать двукратными олимпийскими чемпионками, но после двух четвертых мест на чемпионатах мира грех выпендриваться.

Какие сейчас эмоции?

Юлия Ступак: Эти медали перекрывают сезон, который был, наверное, самый сложный в моей карьере. Я стала олимпийской чемпионкой, разве я могла мечтать о чем-то большем?