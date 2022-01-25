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25.01.2022 14:56
Рубрика: Спорт

ОКР утвердил состав команды на Олимпийские игры в Пекине

Текст: Максим Домчев
Во вторник Олимпийский комитет России утвердил состав команды на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Всего на Игры отправятся 212 спортсменов.
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В составе немного больше мужчин - 109, чем женщин - 103. Самая обширная заявка в хоккее - в мужскую команду вошли 25 игроков, в женскую - 23. Всего же в делегацию ОКР вошел 461 человек. Помимо спортсменов это тренеры, персонал, руководители и сотрудники ОКР, ФМБА.

Фото: Евгений Паулин / РИА Новости
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В сообщении ОКР отмечается, что некоторые федерации в последний момент внесли изменения в состав.

"Так, у фигуристов в мужском одиночном катании Евгений Семененко заменил Михаила Коляду. Кроме того, в настоящее время решается вопрос о предоставлении нам двух дополнительных квот в мужском могуле (фристайл). Поэтому в списке участников еще могут быть единичные изменения", - говорится с сообщении на сайте ОКР.

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