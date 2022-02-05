Российские спортсмены завоевали две медали в первый день Олимпиады в Пекине
В женском скиатлоне Наталья Непряева заняла второе место, уступив лишь норвежке Терезе Йохауг. Бронзовую медаль в смешанной биатлонной эстафете завоевали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Эта награда стала первой в этом виде для россиян на Олимпийских играх.
После первого дня лидерство в неофициальном зачете захватила команда Норвегии - два золота. По одной золотой медали выиграли команды Словении, Нидерландов, Швеции и Китая.
В воскресенье будут разыграны семь комплектов наград.
Эдуард Латыпов: Медаль сродни чуду
Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, что для него значит бронзовая медаль, которую он в составе сборной завоевал в смешанной эстафете на Олимпиаде. "Для меня и для команды это супердостижение. Это очень сильный результат", - рассказал на финише спортсмен
Логинов: Показали, что бронза - это медаль, которая не дается просто так
Александр Логинов стал одним из героев смешанной биатлонной эстафеты, в которой сборная России завоевала бронзу. Гонка получилась сумбурная, оценил он на финише. "Это приятный исход сегодняшнего дня. Эта бронза - завоеванная медаль, а не то, что дается просто так", - подчеркнул спортсмен
Российские биатлонисты выиграли бронзу в смешанной эстафете на ОИ-2022
Сборная России заняла третье место в смешанной биатлонной эстафете на Олимпиаде в Пекине. В составе российской команды выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Золото на счету Норвегии, серебро - у сборной Франции
Непряева: Задача-минимум выполнена, но рассчитываю и на остальные гонки
Российская лыжница Наталья Непряева поделилась эмоциями после завоевания первой личной олимпийской медали. "Задача-минимум выполнена, но буду нацеливаться на задачу-максимум. Впереди еще очень много гонок", - заявила спортсменка