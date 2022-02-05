Российские спортсмены завоевали две медали в первый день Олимпиады в Пекине

В первый день зимних Олимпийских игр в Пекине были разыграны шесть комплектов медалей. Российские спортсмены сумели завоевать серебряную и бронзовые награды.

В женском скиатлоне Наталья Непряева заняла второе место, уступив лишь норвежке Терезе Йохауг. Бронзовую медаль в смешанной биатлонной эстафете завоевали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Эта награда стала первой в этом виде для россиян на Олимпийских играх.

После первого дня лидерство в неофициальном зачете захватила команда Норвегии - два золота. По одной золотой медали выиграли команды Словении, Нидерландов, Швеции и Китая.

В воскресенье будут разыграны семь комплектов наград.