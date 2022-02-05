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05.02.2022 17:14

Российские спортсмены завоевали две медали в первый день Олимпиады в Пекине

Текст: Максим Домчев
Ульяна Нигматуллина, Эдуард Латыпов, Кристина Резцова и Александр Логинов (слева направо). Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Ульяна Нигматуллина, Эдуард Латыпов, Кристина Резцова и Александр Логинов (слева направо). Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Ульяна Нигматуллина, Эдуард Латыпов, Кристина Резцова и Александр Логинов (слева направо). Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
В первый день зимних Олимпийских игр в Пекине были разыграны шесть комплектов медалей. Российские спортсмены сумели завоевать серебряную и бронзовые награды.

В женском скиатлоне Наталья Непряева заняла второе место, уступив лишь норвежке Терезе Йохауг. Бронзовую медаль в смешанной биатлонной эстафете завоевали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Эта награда стала первой в этом виде для россиян на Олимпийских играх.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Логинов: Показали, что бронза - это медаль, которая не дается просто так

После первого дня лидерство в неофициальном зачете захватила команда Норвегии - два золота. По одной золотой медали выиграли команды Словении, Нидерландов, Швеции и Китая.

В воскресенье будут разыграны семь комплектов наград.

Эдуард Латыпов: Медаль сродни чуду

Эдуард Латыпов: Медаль сродни чуду

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, что для него значит бронзовая медаль, которую он в составе сборной завоевал в смешанной эстафете на Олимпиаде. "Для меня и для команды это супердостижение. Это очень сильный результат", - рассказал на финише спортсмен

Логинов: Показали, что бронза - это медаль, которая не дается просто так

Логинов: Показали, что бронза - это медаль, которая не дается просто так

Александр Логинов стал одним из героев смешанной биатлонной эстафеты, в которой сборная России завоевала бронзу. Гонка получилась сумбурная, оценил он на финише. "Это приятный исход сегодняшнего дня. Эта бронза - завоеванная медаль, а не то, что дается просто так", - подчеркнул спортсмен

Российские биатлонисты выиграли бронзу в смешанной эстафете на ОИ-2022

Российские биатлонисты выиграли бронзу в смешанной эстафете на ОИ-2022

Сборная России заняла третье место в смешанной биатлонной эстафете на Олимпиаде в Пекине. В составе российской команды выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Золото на счету Норвегии, серебро - у сборной Франции

Непряева: Задача-минимум выполнена, но рассчитываю и на остальные гонки

Непряева: Задача-минимум выполнена, но рассчитываю и на остальные гонки

Российская лыжница Наталья Непряева поделилась эмоциями после завоевания первой личной олимпийской медали. "Задача-минимум выполнена, но буду нацеливаться на задачу-максимум. Впереди еще очень много гонок", - заявила спортсменка