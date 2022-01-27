Олимпийский чемпион в скелетоне Александр Третьяков снова нацелен на медали

Скелетон кажется одним из самых экстремальных видов спорта. На специальных санях, скелетоне, спортсмены вперед головой на огромной скорости съезжают по ледяному желобу. Тем удивительнее, что бал здесь правят ветераны: латышские братья Дукурсы и наш Александр Третьяков, которому 36 лет.

Олимпиада в Пекине станет для Третьякова четвертой. Лишь на своих дебютных Играх-2006 Александр остался без медали. В Ванкувере-2010 он взял "бронзу", в родном Сочи-2014 - "золото". В Пхенчхан-2018 скелетонист не попал из-за происков Всемирного антидопингового агентства. И вот Третьяков снова в строю.

Александр, некоторые спортсмены из не самых популярных видов обижаются на то, что о них вспоминают только в преддверии Олимпиады. Как относитесь к этому вы?

Александр Третьяков: Что есть, то есть. Понятно, что нам далеко до игровых видов спорта по популярности, до фигурного катания, до лыж, до биатлона. Но есть адекватные причины. Возможно, у нас не такой зрелищный вид спорта. Я спокойно к этому отношусь.

С того момента, когда вы стали олимпийским чемпионом в 2014 году в Сочи, скелетон в нашей стране прибавил в популярности?

Александр Третьяков: Конечно, популярность растет, какая-то фан-база нарабатывается. Видно, что и детей много приходит заниматься, выросло количество участников во внутрироссийских соревнованиях. Скелетон набирает обороты.

Когда вас в последний раз узнавали на улице?

Александр Третьяков: На таможне часто узнают, желают удачи. Приятно.

Давайте к самому главному. Скоро Олимпиада. У вас, насколько знаю, были сборы в Сочи...

Александр Третьяков: Да, катались в Сочи по трассе, делали тренировочные спуски. Сейчас переехали в Новогорск, сидим на карантине. Как придут результаты, приступим к тренировкам, а 31 января вылетаем в Пекин.

Многие спортсмены боятся заболеть ковидом и чуть ли не страдают паранойей. У вас как с этим?

Александр Третьяков: Паранойи нет, но элементарные меры предосторожности надо соблюдать. Все-таки дело такое. Готовиться четыре года к олимпийскому старту, а потом сдать положительный тест и не поехать - обидно будет. Лучше иногда лишний раз перестраховаться, чем потом жалеть.

У вас бывали такие долгие закрытые сборы?

Александр Третьяков: Мы уже два года живем в таком режиме. Это все вошло в рабочий ритм. Карантины, изоляции - такая вот терминология нового времени.

В вашей семье недавно пополнение случилось. Трудно, наверное, быть не рядом с родными в такие моменты?

Александр Третьяков: Это издержки. Но такова ситуация. С другой стороны, перед Новым годом я почти две недели провел дома, с семьей. Набрался положительной энергии, теперь сконцентрирован на Олимпиаде и ни о чем другом не думаю.

Осенью в Пекине проводились тестовые соревнования. Вы там выступили не то, что бы очень, заняли 16-е место...

Александр Третьяков: Там многие лидеры провально выступили. Но это был даже не Кубок мира. Просто тестовые соревнования, на которых ничего не решалось. Многие экспериментировали с коньками, многие были уставшими. Надо понимать, что ряд спортсменов, я в их числе, катались там все дни, без перерыва. Другие, наоборот, привезли побольше спортсменов, чем положено по квоте на команду, как-то менялись. Все подошли в разной форме. Кто-то больше отдыхал. Главное было - прикатать трассу, понять траектории, повороты. Такая задача ставилась. А место значения не имело.

Главное - хорошо выступить на олимпийских стартах...

Александр Третьяков: Абсолютно с вами согласен!

Как вообще оцените прошедший сезон? Относились к нему, как к подготовительному этапу к Олимпиаде?

Александр Третьяков: Отчасти да, но все равно приятно, когда удачно выступаешь, побеждаешь. И к олимпийским стартам подходишь в более приподнятом настроении. Но понятно, что главная задача - отобраться на Игры, набрать необходимое количество очков.

Свои первые большие победы вы одерживали, страшно сказать, лет 14-15 назад. Сейчас вы признанный авторитет скелетона. Было легче, когда вас никто не знал, или любите быть фаворитом?

Александр Третьяков: Перефразирую ваши слова, которые вы до этого произнесли. Не важно, в каком статусе ты приедешь на Олимпийские игры, важно, в каком статусе ты уедешь. Меня этот вопрос ни капельки не беспокоит. Допустим, в Сочи-2014 я приехал в статусе главного фаворита. Но не могу сказать, что как-то очень этому радовался или это влияло на меня. Сейчас понятно, я - не основной фаворит, но не могу сказать, что меня это как-то расстраивает или огорчает. Если честно, отношусь к этому равнодушно. Ко всем этим соревновательным прогнозам, ставкам.

Александр Третьяков: Тренеры меня иногда даже придерживают. Мол, лишний раз не рискуй, не сломай, не погни скелетон

В условных лыжах 36 лет - пора расцвета. А что у вас в скелетоне?

Александр Третьяков: Не думаю, что 36 лет - это критический возраст. В этом сезоне старший из братьев Дукурсов, Томас, выиграл один из этапов Кубка мира в 40 лет. Показатель! Есть, к чему стремиться.

Есть мнение, что молодым в экстремальных видах спорта проще, у них больше авантюризма и меньше страха. А те, кто постарше, уже знают, на какой риск идут. Как с этим у вас?

Александр Третьяков: Не знаю, насколько это применительно к скелетону. Наоборот, тренеры меня иногда даже придерживают, мол, лишний раз не рискуй, не сломай, не погни скелетон (смеется). Мне кажется, тут возраст не имеет какого-то принципиального значения.

Вы, значит, любите рисковать?

Александр Третьяков: Ну да, бывает. Но это и от трассы зависит. Есть такие участки, где нужно попасть в вираж, зайти прямо в притирку с бортом. Некоторые подстраховываются, заходят не так в притирку. Понятно, что траектория получается похуже, зато все стабильно. А я могу рискнуть!

А в жизни?

Александр Третьяков: Да нет, соревнования и обычная жизнь - разные вещи. То, что пройдет на спортивном объекте, в реальной жизни неприменимо.

Судя по вашим высказываниям, заканчивать карьеру после Пекина вы не собираетесь...

Александр Третьяков: Планирую тренироваться дальше. Пока не чувствую, что устал или надоело. Других причин останавливаться тоже не вижу. Думаю, Олимпийские игры в Пекине - не конец.

Ваша первая Олимпиада была в Италии, следующая пройдет там же. Символичная получится точка...

Александр Третьяков: Конечно, это было бы красиво, но посмотрим, как будет проходить следующий олимпийский цикл. И тогда планы станут яснее.