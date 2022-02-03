Камила Валиева выступит в командном турнире на Олимпиаде

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) подала состав нашей сборной для участия в олимпийском командном турнире в Пекине, который стартует 4 февраля.

В соревновании одиночников выступят Марк Кондратюк и недавняя чемпионка Европы Камила Валиева, которая на тренировке в прогоне короткой программы успешно сделала аксель в 3,5 оборота. В турнире спортивных парах заявлены чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в соревнованиях танцевальных дуэтов - победители ЧМ Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

В первый день "командника" одиночники и спортивные пары выступят с короткими программами, а дуэты - с ритм-танцем. Через день, 6 февраля, фигуристки покажут короткую программу, а мужчины-одиночники - произвольную. Судьба медалей решится 7 февраля после произвольных выступлений у парников, танцоров и одиночниц.

Согласно регламенту, между короткой и произвольной программами команды - а их в турнире участвует десять - могут сделать замены максимум в двух дисциплинах.

Напомним, что российские фигуристы выиграли командный турнир на Олимпиаде 2014 года в Сочи, где этот вид программы дебютировал. В Пхенчхане-2018 сборная России заняла второе место, уступив канадцам.