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Командные соревнования. Мужчины (короткая программа). Танцы (ритм-танец). Пары (короткая программа)
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03.02.2022 13:21

Камила Валиева выступит в командном турнире на Олимпиаде

Текст: Анна Козина
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) подала состав нашей сборной для участия в олимпийском командном турнире в Пекине, который стартует 4 февраля.

В соревновании одиночников выступят Марк Кондратюк и недавняя чемпионка Европы Камила Валиева, которая на тренировке в прогоне короткой программы успешно сделала аксель в 3,5 оборота. В турнире спортивных парах заявлены чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в соревнованиях танцевальных дуэтов - победители ЧМ Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Российские фигуристки Валиева и Трусова провели первую тренировку в Пекине

В первый день "командника" одиночники и спортивные пары выступят с короткими программами, а дуэты - с ритм-танцем. Через день, 6 февраля, фигуристки покажут короткую программу, а мужчины-одиночники - произвольную. Судьба медалей решится 7 февраля после произвольных выступлений у парников, танцоров и одиночниц.

Согласно регламенту, между короткой и произвольной программами команды - а их в турнире участвует десять - могут сделать замены максимум в двух дисциплинах.

Напомним, что российские фигуристы выиграли командный турнир на Олимпиаде 2014 года в Сочи, где этот вид программы дебютировал. В Пхенчхане-2018 сборная России заняла второе место, уступив канадцам.

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