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17.02.2022 12:03

Президент ОКР выступил с серьезным заявлением

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выступил с заявлением о том, что результат командного турнира фигуристов не подлежит пересмотру.

"В отношении результата командного турнира Олимпийский комитет России уже направил письмо в ISU, в котором детально и аргументированно изложил позицию о том, что результаты командного турнира не подлежат пересмотру ни при каких обстоятельствах вне зависимости от итогов дисциплинарного расследования в отношении спортсменки. Антидопинговые правила сформулированы таким образом, что пересмотр результатов в командном турнире мог бы иметь место только в том случае, если бы предполагаемое антидопинговое нарушение было совершено во время Олимпийских игр",- говорится в заявлении Позднякова.

Он добавил, что ОКР будет отстаивать эту позицию в том числе и в Спортивном арбитражном суде.

Также глава ОКР не согласен с тем, что результаты в женском одиночном катании Камилы Валиевой до окончания расследования будут считаться предварительными.

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