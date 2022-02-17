Президент ОКР выступил с серьезным заявлением

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выступил с заявлением о том, что результат командного турнира фигуристов не подлежит пересмотру.

"В отношении результата командного турнира Олимпийский комитет России уже направил письмо в ISU, в котором детально и аргументированно изложил позицию о том, что результаты командного турнира не подлежат пересмотру ни при каких обстоятельствах вне зависимости от итогов дисциплинарного расследования в отношении спортсменки. Антидопинговые правила сформулированы таким образом, что пересмотр результатов в командном турнире мог бы иметь место только в том случае, если бы предполагаемое антидопинговое нарушение было совершено во время Олимпийских игр",- говорится в заявлении Позднякова.

Он добавил, что ОКР будет отстаивать эту позицию в том числе и в Спортивном арбитражном суде.

Также глава ОКР не согласен с тем, что результаты в женском одиночном катании Камилы Валиевой до окончания расследования будут считаться предварительными.