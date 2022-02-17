Фигурное катание: Женщины, произвольная программа. Онлайн

Сегодня на Олимпийских играх в Пекине определится чемпионка в женском одиночном катании. Российские фигуристки имеют все шансы занять весь пьедестал почета. Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова будут кататься в последней - сильнейшей - разминке.

Короткую программу на Олимпиаде в Пекине выиграла Камила Валиева. Судьи оценили ее выступление на 82.16 балла. Она успешно откатала всю программу, в том числе ей покорились тройной флип и каскад тройной лутц - тройной тулуп. Небольшая помарка была на приземлении после тройного акселя.

Второе место - за Камилой - заняла Анна Щербакова, идеально исполнившая свою короткую программу. За свой прокат Анна получила 80.20 балла. После фигуристка призналась, что очень довольна своим выступлением и, на удивление, практически не нервничала.

На четвертом месте идет Александра Трусова. За свою "Фриду" она получила 74.60 балла. Александра упала на тройном акселе, но все остальное сделала хорошо. "Тройной аксель - моя цель, и я хочу ее достичь. Мне нужно сделать этот прыжок", - поделилась своими мыслями Трусова после проката.

Российское трио "разбила" японская фигуристка Каори Сакамото, которая после короткой программы идет на третьем месте.

Выступать девушки будут в обратном порядке - Трусова, Сакамото, Щербакова и Валиева, которая завершит произвольную программу своим знаменитым номером "Болеро".

Текстовая онлайн-трансляция произвольной программы в женском одиночном фигурном катании начнется в 14.00 по московскому времени.