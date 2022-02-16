Фигуристка Камила Валиева выстояла и выиграла короткую программу на ОИ-2022

Это статья не о баллах и четверных. Она и о превратностях судьбы, о чужой подлости, для преодоления которых требуется воля и мужество. Далеко не во всех нас эти качества сформированы и отточены так, как у маленькой, усталой от потрясения девчушки, скинувшей еще до выхода на белый лед все то черное, чем пытались ее измазать. Фигуристка была прежней Камилой, творившей свои чудеса. И только один, самый яркий и солнечный элемент не был ею показан. Мы не увидели улыбки, требовать, даже просто ждать которую было бы кощунственно после всего на этой Олимпиаде с Валиевой случившегося.

Уже в четверг Камиле снова на лед - бороться в произвольной программе. Можно восторгаться хрупкой нежностью Ани Щербаковой. Подсчитывать немыслимое количество четверных, на которые решительно пойдет Саша Трусова. Но сердце прикажет болеть за Камилу, сражающуюся с навалившейся на нее бедой. Она ее обязательно одолеет.

Чемпионка в женском одиночном катании станет известна 17 февраля. Но, не желая обидеть наших славных девчонок Аню Щербакову и Сашу Трусову, все же болеем за Камилу. Независимо от того, будет у нее золотая медаль или нет. А если будет и МОК не разрешит ее вручать, она все равно для нас главное золото. Миллионы в России и в зарубежье уже сделали ее чемпионкой своих сердец. А как можно отнять любовь?

В МОК отчаянно переживают: интерес к Олимпийским играм падает. А как не падать? Неужели после истерии, затеянной по хлопку, болельщики не только России, но и всего мира по-прежнему будут верить в олимпийский слоган "Быстрее, выше, сильнее!"? Президент Бах волею своей подредактировал девиз основателя МОК барона де Кубертена, добавив туда слово "вместе". Но какое уж тут "вместе", когда за считаные часы до олимпийского турнира 15-летнюю девочку заставляют давать показания, оправдываться, доказывать невиновность в онлайн-суде?! Пусть в спортивном, но все равно суде, длившемся семь часов. Тяжелое испытание и для взрослых.

Любители подножек

И даже после оправдательного вердикта КАС нам снова подставлена подножка. В командном турнире медали по-прежнему вручать не собираются. А если Камила выиграет медаль в одиночном, то и эту награду не получить. Быстренько перековав утвержденные правила, ИСУ допускает к состязаниям не 24 спортсменки, а 25. Давайте переведем все это на простой русский, прокомментированный юристами. МОК, ВАДА, ИСУ, проигравшие суд, с поражением не смирились. Их цель - добивать дальше и Валиеву, и всю нашу команду. Закончатся Игры, и по-тихому, а может, и по-громкому, решение Спортивного арбитражного суда найдут способ оспорить, надавить, отобрать медали.

Звучит шипение: применить к Камиле американский "закон Родченкова". Недавно принятый в США и названный так по имени перебежчика и изготовителя адских допинговых коктейлей, он, как полагают в Штатах, позволяет арестовывать в любой точке мира каждого, этот карикатурный закон нарушившего. Даже если спортсмен находится в другой стране, Америка может потребовать его экстрадиции. А там виновного (с точки зрения чужой Фемиды) могут и реально засадить. Как МОК будет защищать своих спортивных подданных, пока не объявлено.

О, спорт, ты - мир?

И все же ужаснемся. До чего дошла война в современном олимпийском спорте, если приходится рассматривать и такие вполне возможные варианты применения грубой американской силы. Горько, если олимпийское движение возьмет курс на вырождение. Нет в нем места для ненависти, выплеснутой нам в лицо в Пекине. Но как же не похоже многое в нем происходящее на привычно нами усвоенное: "О, спорт, ты - мир!". Автор оды барон де Кубертен содрогнулся бы, узнав о методах нечистой игры, проникающих в его олимпийское детище. Какой тут мир, если против нас ведется война на уничтожение?

Такие плакаты появились на улицах наших городов не по разнарядке. Они - отражение любви к маленькой Камиле. Фото: Getty Images

Международные спортивные организации соперничают не просто с девочкой из России. Они выбрали самый уязвимый объект: лучшая фигуристка этого века и, вероятно, веков прошедших. И такая маленькая, зато насколько популярная. Судилище должно было бы стать показательным в этой спортивной войне, не побоюсь употребить, нам объявленной.

И сколько у этой войны подстрекателей. Злобой несет от провокационных призывов американских, канадских руководителей спорта и, вот это удивило, фигурного катания. А как же новенькое словечко "вместе" из теперешнего девиза? И фамилии крикунов не хочу называть, чтобы не марать бумагу. Смысл: Валиеву из Пекина удалить, дисквалифицировать. Русских к Играм на протяжении нескольких олимпийских циклов вообще не допускать.

Иезуитские приемы в "Солдатской долине"

Пробные военные действия начались в местечке с символическим названием "Солдатская долина" на зимней Олимпиаде-2002 в скучнейшем американском Солт-Лейк-Сити. Стою на вершине холма, глядя в бинокль на место старта женской лыжной эстафеты. И так мне спокойно: наши девчонки настолько выше остальных, что выставляй хоть второй состав - победа России все равно обеспечена. За минуту до старта мое спокойствие переходит чуть не в панику. Наших на старте не видно. Ну неужели можно так беспечно опаздывать на важнейшую эстафетную гонку четырехлетия? Где же вы, наши олимпийские чемпионки Лариса Лазутина, Ольга Данилова со всей командой?

Где-где... Даже дальше Караганды. За час до гонки клерки из Международной федерации лыжного спорта любезно сообщили приехавшим в "Солдатскую долину" спортсменкам и тренерам: Лазутина с Даниловой к эстафете не допущены. В их пробах на допинг найдено нечто запрещенное. Отцы-иезуиты могли бы позавидовать безвестным клеркам. Известие о нарушении прозвучало за час до старта, что значило: замены не принимаются. Могли бы выйти и запасные, однако - не дали. Ведь таковы правила. Начался сыр-бор, споры, протесты, а скоротечный пробег по лыжне, обещавший превратиться в российский триумф, быстро закончился чужой победой.

Потом были суды, улики виновности и невиновности. Упреки (именно так) в том, что русские тратят столько деньжищ на адвокатов. Если коротко, суды не были выиграны, хотя и не проиграны начисто. Лазутина с Даниловой ушли.

Какая разница: их имена уже были накрепко связаны с чем-то плохим, нечестным. Настолько громко раздутым американцами и их партнерами, что заведомо не требовало никаких свидетельств.

Вот так же и в фигурном катании. Вдруг совершенно непонятно почему началась истерика, переросшая, я бы сказал, по современным меркам в пандемийную. Западные и особенно американские СМИ требовали, чтобы русские фигуристы Елена Бережная - Антон Сихарулидзе отдали честно завоеванные медали и их вручили бы канадской паре. Еще накануне вечером тогдашний президент Международного союза конькобежцев итальянец Оттавио Чинкванта на пресс-конференции заметил таким твердолобым: "Как вы думаете: в Москве с такой позицией согласны?" Но на следующее утро резко взял иной курс. Он честный и хороший человек, юрист, но иначе, видно, было нельзя. И Чинкванта дрогнул, начался пересмотр решения, принятого накануне.

А вечером произошло "перенаграждение". Вместе с Сихарулидзе и Бережной на лед выехала и канадская пара. Этой четверке были чинно, будто ничего не произошло, вручены золотые медали. Остается только удивиться, какой же великий такт проявили наш тренер Тамара Николаевна Москвина и ее воспитанники в этой некрасивой, безнадежной ситуации. А канадцы, отхватившие чужие медали, как-то сразу исчезли с фигурного горизонта.

Так что набор мер для травли российских олимпийцев накапливался годами. И вот - выплеснули.