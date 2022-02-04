Фигурист Кондратюк в тройке лидеров после короткой программы командного турнира

Российский фигурист Марк Кондратюк занимает третье место по итогам короткой программы в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Впереди бронзовый призер Игр-2018 в команде, трехкратный чемпион мира американец Натан Чен и обладатель личного серебра Пхенчхана японец Шома Уно.

Кондратюк чисто исполнил свой прокат с двумя квадами - четверным тулупом и каскадом "четверной сальхов - тройной тулуп". Ученик Светланы Соколовской также сделал тройной аксель, получив 95,81 балла.

У лидеров - Чена и Уно - 111,71 и 105,46 балла соответственно.

Напомним, что Марк Кондратюк стал победителем отборочного чемпионата России, выполнив тем самым критерии отбора в олимпийскую команду. А позже, на чемпионате Европы, подтвердил свой статус первого номера сборной, также завоевав титул.