Российские фристайлисты по-прежнему недополучили квоты для участия в Олимпиаде

Ни за что не догадаетесь, какой вид спорта на втором месте после конькобежного по количеству разыгрываемых медалей на Олимпиаде в Пекине. Правильный ответ - фристайл. На кону - 13 комплектов наград. На пресс-конференции президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов вместе с главой Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславом Поздняковым обсудили перспективы сборной России в этом виде спорта.

А они, надо сказать, неплохие. В составе нашей команды есть и трехкратный чемпион мира в лыжной акробатике Максим Буров, и чемпионка мира в биг-эйре Анастасия Таталина, и бронзовый призер Пхенчхана 2018 в ски-кроссе Сергей Ридзик и многие другие.

Впрочем, Курашов был все равно осторожен в прогнозах.

- Медалоемкость налагает повышенную ответственность, - отметил президент ФФР. - У нас каждая дисциплина словно отдельный вид спорта. Надо учитывать, что спортсмены из одного вида не могу завоевать медали в другом виде. Да, мы хорошо выступали на последних соревнованиях, но Олимпийские игры - особенная история. Мы не сторонники давать конкретные медальные прогнозы, потому что оценки судей очень субъективны. А протесты на оценки подавать невозможно из-за регламента. Это необъективно. Но мы будем бороться за самые высокие места в Пекине. У нас есть костяк, а есть молодые ребята, для которых Олимпиада станет испытанием. Но мы должны работать системно, думая и о следующих Играх. Озвучивать медальный план на Пекин было бы некомпетентно с моей стороны, учитывая непредсказуемость погоды и субъективность судейских оценок.

На данный момент российские фристайлисты завоевали 22 квоты из максимальных 32. Эта цифра могла бы быть и выше, если бы не травмы и еще один фактор совершенно неспортивного характера. В декабре-январе наши ребята не смогли принять участие в квалификационных стартах по ряду дисциплин в Канаде и США из-за того, что там не признают российскую вакцину "Спутник V". Соответственно, отобраться в Пекин через эти соревнования они не смогли. Получилось, мягко говоря, несправедливо.

- Требовать определенный тип прививки - неприемлемо. Наши вакцины признаны более чем в 70 странах. Каждая страна имеет право использовать наработки, которые показали свою состоятельность. А слова о "Спутнике V" от зарубежных коллег... Попахивает пещерным нигилизмом, мы будем с этим бороться! При этом мы видим, что оргкомитет Игр-2022 признает вакцины всех стран. Мы не должны потакать североамериканским партнерам, - подчеркнул Поздняков.

Курашов со своей стороны заметил, что ФФР пыталась решить проблему заблаговременно, предлагая Федерации лыжного спорта, курирующей фристайл, разные способы решения ситуации. "Наши вопросы оставались без ответа или получали пустые ответы".

Станислав Поздняков: Если в ближайшие дни мы не получим устраивающий нас ответ по квотам, придется привлечь Международный спортивный арбитраж

Квалификационный период завершился 16 января, а сейчас идет процесс перераспределения квот, не выбранных другими странами. Самое интересное, что сборная России, по факту, не претендует на чужие квоты. От трех уже подтвержденных квот из-за травм вынуждены были отказаться Павел Кротов, Валерия Демидова и Лана Прусакова. Наша сторона просит перераспределить эти квоты среди тех российских спортсменов, которые не доехали до стартов в Северной Америке.

- Мы считаем, что права наших спортсменов были нарушены из-за недопуска до квалификационных соревнований в Северной Америке, - подчеркнул Станислав Поздняков. - Фристайлисты не смогли выступить не по своей вине. Пришлось подключать к диалогу департамент Международного олимпийского комитета. Организаторы соревнований обязаны обеспечивать равноправие в доступе всех спортсменов на турниры. Я поднимал эту тему и на олимпийском саммите. Писал даже президенту МОК Томасу Баху. В то же время в этой ситуации мы с самого начала оказывали консультативную помощь Федерации фристайла. В любом случае эту ситуацию мы не собираемся отпускать, потому что морально мы правы и должны продолжать биться за квоты. Если в ближайшие дни мы не получим устраивающий нас ответ, то задействуем международный спортивный арбитраж. Есть специальная группа, которая находится в Пекине. Мы именно туда в случае чего и обратимся для скорейшего рассмотрения вопроса.

Напомним, первые медали среди фристайлистов будут разыграны в мужском могуле уже 5 февраля.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ:

Акробатика: Максим Буров, Илья Буров, Станислав Никитин, Любовь Никитина, Анастасия Прыткова, Есения Пантюхова.

Могул: Никита Новицкий, Никита Андреев, Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина, Полина Чудинова.

Ски-кросс: Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Кирилл Сысоев, Анастасия Чирцова, Екатерина Мальцева, Наталья Шерина, Елизавета Понкратова.

Слоупстайл/биг-эйр: Анастасия Таталина, Ксения Орлова.

Хафпайп: Роман Егоров.

Из истории

На Олимпийских играх фристайл впервые появился в 1988 году. Тогда прошли показательные выступления в могуле, лыжной акробатике и... балете. Спустя четыре года в Альбервилле уже были разыграны первые медали по могулу.

На следующей Олимпиаде в Лиллехаммере-1994 организаторы включили в программу еще и лыжную акробатику. До Игр-2010 в Ванкувере во фристайле разыгрывались четыре вида наград.

В Ванкувере к уже одобренным дисциплинам добавился ски-кросс. А в Сочи в 2014 году на Олимпийских играх дебютировали слоуп-стайл и хаф-пайп.

Будет свой новичок и в Пекине. Впервые в программу Игр вошел биг-эйр, где спортсмены прыгают с большого трамплина и показывают разные трюки.