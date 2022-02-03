Министр спорта Олег Матыцин ждет от российской команды в Китае только успеха

Накануне старта Игр в Пекине нашим собеседником стал министр спорта РФ Олег Матыцин. Время нашей встречи и тревожное, причин объяснять не надо, и радостное: 4-го - лучик солнца в темных облаках. Сразу один общий, глобальный вопрос. Мы знаем, что китайцы готовы. Готовы ли мы?

Олег Матыцин: Как мы готовы, покажут результаты Игр. Сегодня могу с уверенностью сказать, что совместно с ЦСП, Олимпийским комитетом России, ФМБА, спортивными федерациями, регионами мобилизовали все наши усилия для создания комфортных условий подготовки сборной России. В этой нестабильной ситуации спортсмены были обеспечены всем необходимым.

Стоит поблагодарить наших китайских коллег, на них лежит огромная ответственность по подготовке Олимпийских игр. Вместе с Международным олимпийским комитетом они проделали большую работу, чтобы Игры состоялись. В подготовке они опираются на основной принцип - "вместе ради общего будущего", ведь спорт - это мощный фактор развития и объединения. Россия всецело поддерживает Китай в идее проведения успешных Олимпийских игр-2022 и категорически против использования спорта в политических целях.

Могу легко предположить, что подготовка к Пекину началась сразу после окончания Игр-2018 в Пхенчхане. И все-таки, с чего начали?

Олег Матыцин: Начали со стратегических документов, на основе которых сформировали планы подготовки по отдельным видам спорта. Разработан и утвержден ведомственный проект "Пекин 2022", а также 14 целевых комплексных программ подготовки спортивных сборных команд по видам спорта.

Изначально подготовку к Играм прошло более 3 тысяч спортсменов, из которых в состав олимпийской сборной отобрано 213 человек - они представляют 28 регионов. Спортсмены примут участие в соревнованиях по всем 13 видам спорта.

На протяжении четырехлетнего олимпийского цикла представители зимних видов спорта обеспечивались оборудованием, спортивным инвентарем и экипировкой специального и общего назначения. Правительством РФ были профинансированы в полном объеме все мероприятия единого календарного плана, в которых принимали участие сборные - это более 2800 тренировочных мероприятий и более 1300 международных соревнований.

Что основного, главного было включено в Национальную программу подготовки? Какие важнейшие цели ставились?

Олег Матыцин: Главная цель национальной программы - это достижение одного из показателей Стратегии развития спорта до 2030 года, а именно вхождение в топ-5 по итогам неофициального командного зачета на Играх-2022. Для этого осуществляется комплексное решение задач по всесторонней подготовленности спортсменов сборных команд, организация эффективной системы отбора, участие в тренировочных и соревновательных мероприятиях, выведение спортсменов на пик формы к международным стартам.

При этом приоритет в текущих условиях направлен на сохранение здоровья спортсменов. Необходимо было оперативно адаптировать всю систему подготовки к постоянно возникающим ограничениям, отменам и переносам соревнований, заболеваниям в командах. В связи с этим мы корректировали графики тренировок и соревнований, усиливали меры эпидконтроля, вводили дополнительные этапы мониторинга и обследований.

Заключительный этап подготовки осложнился омикроном, поэтому совместно с Роспотребнадзором и ФБМА был оперативно разработан новый регламент, внедрены карантинные меры, оперативно среагировали региональные власти, чтобы обеспечить все требования на тренировочных базах. Да, это создало дополнительные сложности, но таковы реалии нынешнего времени.

Ясно, что с финансами никогда не может быть и не бывало легко, даже в благополучные времена. А как сейчас, в эпоху пандемии удалось справиться с неизменно непростыми финансовыми проблемами? Сколько конкретно государственных денег потрачено на подготовку наших спортсменов? Поступали ли деньги от спонсоров?

Олег Матыцин: Более 7 миллиардов рублей было направлено из средств федерального бюджета на подготовку российской команды к Играм в Пекине. Как я уже отметил, это оснащение всем необходимым оборудованием и инвентарем, участие в тренировочных мероприятиях и международных турнирах, кадровое, научное, медицинское обеспечение. Стоит отметить, что в процессе были внесены корректировки в сторону увеличения бюджета из-за необходимости регулярного ПЦР-тестирования всех членов сборных команд, корректировки логистики при отменах и переносах соревнований.

В октябре 2021 года дополнительно профинансировано участие в тестовых соревнованиях на олимпийских объектах Пекина на сумму в 412 миллионов рублей. Дополнительно Правительством из резервного фонда выделены финансовые средства для полного обеспечения спортивных мероприятий Единого календарного плана до конца января 2022 года в размере 416 миллионов рублей. Кроме того, определенная часть финансирования была обеспечена за счет Олимпийского комитета России и спортивных федераций.

Как вы с ОКР сотрудничали? По-прежнему дружба, мир, содействие? А не объясните, в чем все же разница между вопросами подготовки олимпийской сборной, которыми занимался Минспорт и Олимпийский комитет?

Олег Матыцин: Минспорт является координатором государственной политики в сфере физической культуры и спорта. Одним из направлений нашей работы является развитие спорта высших достижений, в том числе подготовка сборной России к Олимпийским играм. В рамках своих компетенций мы всецело обеспечиваем формирование, подготовку сборных команд, их участие в тренировочных и соревновательных мероприятиях в каждом спортивном сезоне, включая организационные и логистические аспекты, материально-техническое оснащение, медицинское, кадровое и научное обеспечение. В зоне ответственности Минспорта также лежит трудовая занятость спортсменов и тренеров сборных команд России.

А основной зоной ответственности Олимпийского комитета России является участие сборной в мероприятиях, организованных под эгидой Международного олимпийского комитета, Европейского олимпийского комитета - это летние и зимние Олимпийские игры, а также юношеские, европейские игры, олимпийские фестивали. ОКР взаимодействует с МОК, ЕОК и Оргкомитетами Игр, международными спортивными федерациями, участвует в разработке и реализации образовательных программ и содействии привлечению иностранных тренеров к работе в сборных командах России. Наше взаимодействие, безусловно, основано на сотрудничестве, мы являемся одной командой, поскольку наша общая цель - успешное выступление российских спортсменов на Олимпийских играх.

Не секрет, что одна олимпийская медаль обходится недешево. Не вывели каких-то формул, сколько надо потратить, чтобы стать чемпионом, призером Олимпийских игр?

Олег Матыцин: Да, нам известны все переменные: это спортивный резерв, из которого формируется сборная, количество тренировочных сборов и соревнований, необходимый объем заработных плат, количество тренерских кадров. Зная все эти переменные, можно с помощью сложной выверенной формулы вывести определенный показатель. Но не всегда такой механический формат работает. Нет единого подхода к оценке затрат на завоевание олимпийской медали. Мы понимаем, что это многолетний труд, в который вовлечены специалисты разных направлений и организаций, как федеральных, так и региональных: тренеры общей и специальной физподготовки, психологи, сервисные специалисты, психологи, научные сотрудники, медицинские специалисты. Поэтому каждый раз мы создаем целевые комплексные программы, они учитывают текущую ситуацию в каждом виде спорта. Каждый сезон отличается от предыдущего - появляются новые таланты, у многих спортсменов существует индивидуальный график тренировок из-за различных особенностей. Особенно сейчас, когда в нашу деятельность вторгся ковид, такие формулы не будут работать эффективно.

На подготовку российской команды к Играм в Пекине было направлено более семи миллиардов рублей

Сегодня спорт высших достижений во всем мире - это мощная индустрия, которая использует современные разработки и требует серьезных затрат. В то время как технологии развиваются, цена олимпийской медали значительно возрастает от Игр к Играм. Можно сказать, что олимпийский рейтинг в определенной мере отражает позиции государства в мировой экономике.

Сборные тренировались в климатических условиях, схожих часовых поясах, приближенных к пекинским. Новые и обновленные базы приняли спортсменов в Иркутске, Красноярске, к этому про-пекинскому региону можно отнести и Челябинск. Как удалось организовать работу на новых точках подготовки? И что будет с этими базами в дальнейшем?

Олег Матыцин: Мы благодарны представителям региональных властей, кто содействовал в подготовке таких баз, обеспечил все необходимое для тренировочного процесса сборных команд. Да, у нас есть спортивная инфраструктура, чтобы команды проводили тренировочные сборы на территории России. Но пандемия выявила, что не все они соответствуют необходимым условиям подготовки, особенно в режиме вынужденной изоляции. На таких базах нужен более эффективный контроль за ходом подготовки сборных, регулярное планирование тренировочного процесса сборных команд.

Существует необходимость совершенствования инфраструктуры, строительства спортивных баз с наличием медицинских и научно-исследовательских центров, чтобы обеспечить подготовку по всем зимним и летним видам спорта, особенно медалеемким. Сейчас это одна из приоритетных задач, поставленных нам президентом России. У нас есть все географические и климатические возможности для реализации - в нашей стране девять часовых поясов, три климатических пояса, есть регионы, в которых возможно моделировать необходимые условия горного климата, приближенного к местам проведения Олимпийских игр, для подготовки и адаптации спортсменов.

Многие сборные тренировались в зарубежье. Это неизбежность? У нас такие условия подготовки, какие требовались, просто нельзя обеспечить?

Олег Матыцин: Как я уже сказал, в России есть достаточно условий, чтобы обеспечить подготовку сборных команд. Но в случае с заключительным сбором перед Играми в Пекине такое решение было неизбежным, да. Оно принято из логистических соображений. Поскольку в течение декабря-января международными федерациями проводились отборочные соревнования, разыгрывались лицензии и квоты. Команды должны были передвигаться с этапа на этап, а между ними продолжать тренировки. Поэтому спортсмены по некоторым видам спорта проводили заключительный этап подготовки за рубежом.

Не обойтись в нашем разговоре без темы ковида. Как точно, пошагово оберегались от него наши, как вся эта защита была организована? Правильно ли понимаю, что выходим из этой битвы со сравнительно малыми потерями? Наивный вопрос, но как без него: что делать с ребятами, сдавшими положительные тесты не здесь, а уже в Китае? Только бы не испытать нам этой напасти массово.

Олег Матыцин: Во время организации заключительного этапа подготовки все работали по специальному регламенту, разработанному Минспортом, Роспотребнадзором и ФМБА. Были усилены меры эпидконтроля. Доступ посторонних на территорию тренировочных баз полностью запрещен. Персонал, спортсмены, все работали в условиях закрытого пространства, не допускались сотрудники без электронного сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании. Ежедневно проводились ПЦР-тестирования всех, кто находится на территории: спортсменов, представителей тренерского штаба, персонала объектов.

В Пекине представители МОК и Оргкомитета делают все, чтобы требования и ограничения, связанные с ковидом, минимально влияли на спортивную составляющую Игр. Все вводимые меры направлены на то, чтобы не допустить развитие цепочки контактов. Разработан набор правил и руководств для национальных делегаций. В случае положительных тестов действуют специальные карантинные регламенты. В состав каждой делегации включены ковид-офицеры - в нашей сборной это специалисты ФМБА и Олимпийского комитета России, которые отвечают за взаимодействие по вопросам соблюдения противоэпидемиологических мероприятий.

Все члены сборной вакцинированы, все прошли углубленное медицинское обследование в ФМБА России. Проводятся все необходимые профилактические мероприятия, организуется ежедневное тестирование. В олимпийской деревне будут развернуты медицинские кабинеты, где специалисты ФМБА будут осуществлять контроль и мониторинг наших спортсменов.

Как сейчас ведется борьба с допингом? В Пхенчхане было пристальное внимание и усиленный контроль в отношении России, как будут обстоять дела в Пекине?

Олег Матыцин: В России создана одна из самых непримиримых систем борьбы с допингом - это законодательство, административные меры, образовательные программы, работа с регионами. Эффективно работает российское антидопинговое агентство. Все российские спортсмены неукоснительно выполняют все требования WADA - они зарегистрированы в системе ADAMS, регулярно подают данные о своем местоположении, проходят все необходимые проверки и тестирования.

Результаты нашей работы отмечены и на Конференции сторон международной конвенции ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте, и специалистами мониторинговой группы по антидопингу Совета Европы. На обеих площадках Россия признана полностью выполняющей все требования. Важным показателем эффективности можно назвать отсутствие положительных случаев с допингом на Играх в Токио. На такой же результат рассчитываем и в Пекине.

Международное сообщество признает, что Россия ведет жесткую политику по борьбе с допингом. Надеемся, что на Играх в Пекине все мероприятия по антидопинговым проверкам будут проводиться в равных условиях.

Еще один неизбежный вопрос. Вы говорили, что любимого раньше "медального плана - нет". Но! Третье место будет считаться выполнением программы-максимум, пятое - программы минимум. От кого ждете наград? Есть ли "верняки"? В Корее из 17 медалей лишь две были золотые. 9 бронзовых и шесть серебряных - это ниже наших прежних ожиданий. Согласны, что такой результат, отбросим все ковидные неожиданности, гораздо ниже сегодняшнего российского спортивно-олимпийского уровня?

Олег Матыцин: Да, в нашей Стратегии развития спорта до 2030 года есть целевые показатели. В 2022 году на Зимних играх в Пекине это 3-5-е место в неофициальном общекомандном зачете, а на Играх 2030 года уже планируем попасть в топ-3 медального зачета. Это наша общая задача. Мы выполняем ее на стадии создания условий для подготовки, а спортсмены - своими результатами.

Это амбициозная цель, но она вполне реальна и основана на результатах наших спортсменов на международной арене. Российские атлеты конкурентоспособны во многих зимних видах спорта: фигурное катание, хоккей, лыжные гонки и биатлон, конькобежный спорт и шорт-трек, бобслей и скелетон, сноуборд, фристайл, санный спорт, керлинг - везде российские спортсмены держатся в топах мирового рейтинга, неоднократно поднимаются на пьедестал.

Сложно планировать конкретное количество медалей из-за неопределенности участия многих ведущих спортсменов и нестабильностью международного спортивного календаря. В Пекине будет разыграно максимальное количество комплектов медалей в истории Зимних игр - 109, так что ждем максимальных результатов и от наших олимпийцев.

Вы получили свой второй диплом о высшем образовании в КНР. Было трогательно видеть, как вы обменивались благодарностями с китайской стороной. А в чем именно состояла наша помощь китайцам и их - нашим? Правда, что китайцы вели практически всю тренировочную работу, укрывшись от чужих глаз.

Олег Матыцин: Россия и Китай - давние партнеры в отношении развития спорта и физической культуры. Не будем забывать, что основу спорта высших достижений Китая, подготовки кадров составляет советская школа. Мы продолжаем активно сотрудничать, рады успехам китайских коллег в зимних видах спорта, желаем им успешного выступления на домашних Играх. Да, на этапе подготовки к Играм мы оказывали им методическую помощь. Сейчас это является неотъемлемой частью всего мирового спорта. Надо не бояться делиться своим опытом, изучать мировые практики, при этом сохраняя особенности национальной системы спорта.

Мы продолжим взаимодействие с Китаем в качестве стратегических партнеров, и область спорта не будет исключением. Планируем объявить 2022 и 2023 годы перекрестными годами физической культуры и спорта в наших странах, провести ряд совместных официальных и спортивных мероприятий.

У каждого из нас есть свои личные симпатии. Признайтесь тихо и на всю страну: за кого будете особенно болеть?

Олег Матыцин: Конечно, буду болеть за каждого из 213 спортсменов нашей сборной, ведь они прошли серьезную подготовку и достойны подняться на олимпийский пьедестал.

Будем ждать побед в фигурном катании, хоккее - наша сборная действующий олимпийский чемпион. Есть обоснованные надежды на медали в лыжных гонках, конькобежном спорте, фристайле, санном спорте, скелетоне, сноуборде - в этих видах спорта были успехи на международных стартах в сезоне, надеемся на лидеров сборных. Мы сильны в эстафетных гонках, поэтому есть все шансы на медали в эстафетах в биатлоне и шорт-треке. Рассчитываем на медали в керлинге. Ждем долгожданных побед в горнолыжном спорте и прыжках на лыжах с трамплина. Буду переживать за молодых спортсменов, для кого эти Игры стали первыми - спортивные амбиции и целеустремленность должны помочь им в их пути за первыми олимпийскими наградами.

Призываю всех жителей России и соотечественников за рубежом болеть за наших спортсменов. На официальных церемониях в Пекине не будет подниматься российский флаг и звучать национальный гимн, поэтому нам важно еще больше сплотиться, чтобы зарядить команду энергией многомиллионной поддержки.