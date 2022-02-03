Панды в Московском зоопарке предсказали итоги Олимпиады в Пекине

Большие панды в Московском зоопарке предсказали общекомандный зачет предстоящих Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоопарка.

Напомним, панды - символ Китая, и наши две панды Жуи и Диндин тоже приехали из этой страны. А символом грядущей Олимпиады стала панда по имени Бин Дуньдунь.

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала: "В преддверии открытия зимних Олимпийских игр мы решили спросить у наших панд, какие государства, по их мнению, покажут лучшие результаты. Сомневаться им не пришлось".

Каждому животному предложили по пять конусов с изображением флагов участвующих в соревнованиях стран. Примечательно, что предметы не стали заполнять лакомствами. Так, панде Диндин достались Китай, Швеция, Нидерланды, Россия и Австрия, а Жуи - Норвегия, Канада, Соединенные Штаты, Швейцария и Германия. В итоге животные отдали предпочтение России, Китаю, Германии и США.