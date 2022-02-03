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03.02.2022 13:52

Актер Джеки Чан принял участие в эстафете олимпийского огня

Текст: Максим Домчев

Звезда кино Джеки Чан принял участие в продолжающейся эстафете олимпийского огня в Китае.

Фото: instagram@moscow_zoo_official
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Один из самых известных китайских актеров пронес факел по главной достопримечательности страны - Великой китайской стене, став тридцатым по счету участником эстафеты, сообщает Beijing Daily.

Для 68-летнего актера это уже второй опыт факелоносца, он также принимал участие в эстафете в 2008 году. Актер отметил, что для него участие стало большой честью. Джеки Чан подчеркнул, что благодаря Олимпиаде мир сможет больше узнать о культуре одной из древних цивилизаций.

Эстафета олимпийского огня проходит по 12 точкам, большинство которых расположены за пределами "пузыря", одна точка расположена там, где находятся участники и гости Олимпийских игр.

Эстафета пройдет через все три олимпийских кластера и завершится 4 февраля, когда огонь прибудет на церемонию открытия Игр.

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