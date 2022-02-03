Правительство РФ выплатит по 4 млн рублей за золотую медаль на Олимпиаде

Правительство установило размер вознаграждений для российских спортсменов, которые на Олимпиаде и Паралимпиаде в Китае поднимутся на подиум, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

За золотую медаль полагается 4 миллиона рублей, за серебряную - 2,5, за бронзовую - 1,7 миллиона.

"Также поощрение получат те, кто сопровождает спортсменов к успеху, помогает им готовиться. Я имею в виду тренеров и специалистов самых разных направлений и профилей. Они вместе едут к победам", - заявил глава кабинета министров на заседании.