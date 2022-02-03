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03.02.2022 13:45

Правительство РФ выплатит по 4 млн рублей за золотую медаль на Олимпиаде

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство установило размер вознаграждений для российских спортсменов, которые на Олимпиаде и Паралимпиаде в Китае поднимутся на подиум, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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За золотую медаль полагается 4 миллиона рублей, за серебряную - 2,5, за бронзовую - 1,7 миллиона.

"Также поощрение получат те, кто сопровождает спортсменов к успеху, помогает им готовиться. Я имею в виду тренеров и специалистов самых разных направлений и профилей. Они вместе едут к победам", - заявил глава кабинета министров на заседании.

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