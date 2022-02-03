Российская фристайлистка Смирнова вышла в финал в могуле на Олимпиаде в Пекине
Россиянка Анастасия Смирнова попала в десятку сильнейших по итогам квалификации в могуле на Олимпийских играх в Пекине.
В четверг состоялись квалификационные заезды в дисциплине могул. Для попадания в финал фристайлисткам нужно было войти в десятку сильнейших.
В этом виде программы за российскую команду выступают четыре спортсменки - Анастасия Смирнова, Полина Чудинова, Анастасия Первушина и Виктория Лазаренко.
В итоге пройти напрямую в финал сумела только Смирнова. По итогам своей попытки она набрала 73,01 балла. Это позволило занять восьмое место. Чудинова с результатом 66,77 балла показала 17-й результат, Первушина набрала 59,97 балла и стала 22-й, а Лазаренко- 25-й.
Все три россиянки еще имеют шансы выступить в финале и побороться за медали. 6 февраля состоится вторая квалификация.
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