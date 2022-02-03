Чемпионка мира в биг-эйре Анастасия Таталина - о прыжках, трюках и свободе

Среди дисциплин, которые дебютируют на Олимпиаде в Пекине, значится такая разновидность фристайла, как биг-эйр. Суть его в том, что спортсмен прыгает на лыжах с трамплина и в воздухе делает трюки разной сложности, которые потом оценивают судьи. На женский биг-эйр у нас особые надежды: там выступает действующая чемпионка мира Анастасия Таталина. Незадолго до вылета в столицу Китая Настя рассказала "РГ", какой трюк принес ей чемпионский титул, что она чувствует во время прыжка и пользуется ли макияжем во время соревнований.

Настя, как оцените минувший сезон? В какой форме подходите к Олимпиаде?

Анастасия Таталина: Конечно, вмешался коронавирус. Подготовка получилась разорванной из-за ограничений по выездам и, следовательно, участию в соревнованиях. Как все, наверное, уже знают, мы не смогли выехать в Северную Америку из-за вакцин. Из-за этого пропустили два квалификационных турнира к Олимпийским играм. Конечно, это не может не задевать, тем более непосредственно перед Олимпиадой.

То есть форс-мажор с Северной Америкой немного выбил из формы?

Анастасия Таталина: Так бы не сказала. Просто у нас постоянно менялись планы, причем резко. Каждый день в течение недели поступала новая информация. В итоге нас туда не пустили, поэтому тут же скорректировался план последующих выездов, подготовки. Тем не менее сейчас тренируемся, готовимся к Олимпийским играм.

Чувство приближающегося праздника есть?

Анастасия Таталина: Конечно, оно есть. Ждешь день своего выступления, чтобы показать программу, которую ты готовила, получить удовольствие от наработанных трюков, несмотря ни на что.

Вы едете на Олимпиаду в статусе чемпионки мира. Что это вам дает?

Анастасия Таталина: Дает уверенность в себе.

А ведь за полтора года до победного для вас турнира вы получили тяжелейшую травму. Возвращаться было не страшно?

Анастасия Таталина: Да, была очень серьезная травма колена. Я перенесла операцию, первичную реабилитацию проходила в ФМБА. А потом наступили коронавирус, пандемия, самоизоляция. И свое восстановление я продолжила уже со специалистами, которые и по сей день ведут меня и мне помогают. Собственно, благодаря их программе и удалось освободиться от страха.

Победу на чемпионате мира вы одержали благодаря уникальному прыжку. Для "чайников" можете объяснить, в чем его крутость?

Анастасия Таталина: В моей дисциплине выступление участника в финальных соревнованиях судится по двум прыжкам. Всего попыток три, но суммируются две лучшие, и из них складывается результат. Спортсмену нужно выполнить прыжки в разные стороны и из разных стоек: либо из передней, либо из задней, так называемого свитча. В моей программе я выполнила дабл-корк 1260 в левую сторону и дабл-корк 1260 в левую сторону. Это двойное неосевое вращение на 1260 градусов в обе стороны. Почему эта программа принесла мне победу: на тот момент никто из девочек такой трюк выполнить не смог.

А сейчас им кто-то помимо вас овладел?

Анастасия Таталина: Не могу сказать.

Много времени уходит на отработку трюков?

Анастасия Таталина: Конечно. Подготовка идет постепенно, а не так, что ты приехал на гору и сразу делаешь тот или иной трюк. Изначально я нарабатываю трюк на земле, потом отрабатываю их на специальных тренажерах. Затем мы переносим все на воздушную подушку и только потом переходим на снег. У меня очень обширная и поэтапная подготовка, благодаря которой и удается делать такие сложные трюки.

Биг-эйр дебютирует на Олимпиаде. Чувствуете определенную ответственность? Ведь широкая общественность будет судить об этой дисциплине по вашим выступлениям…

Анастасия Таталина: Я об этом не думаю. Просто жду выступление, потому что получаю огромное удовольствие от любимых трюков.

А от чего во время исполнения программы кайфуете больше всего?

Анастасия Таталина: От ощущений в воздухе, от свободы. От ощущения того, насколько я могу владеть своим телом, управлять каждым своим сантиметром, контролировать полет, воздух. От этого получаешь наивысшее удовольствие.

Можете описать биг-эйр тремя словами?

Анастасия Таталина: Свобода, самовыражение, концентрация.

Я был на летней Олимпиаде в Токио, где дебютировал скейтбординг. Так вот, скейтбордисты говорили, что не сразу поняли, что стали олимпийскими спортсменами. Олимпиада для них была чем-то вроде тусовки. А для вас фристайл - это больше спорт или развлечение?

Анастасия Таталина: Тут нужно отделять одно от другого. Если вы говорите о фристайле как о комьюнити, о вайбе, о музыке, то это больше про любительскую составляющую вида спорта. Но если ты спортсмен, то для тебя Олимпиада - не случайное событие: ты идешь к ней, тренируешься. Если вы посмотрите на выступление профи на крупных турнирах, ни о каком расслаблении там речи идти не может.

Наверное, до сих пор очень распространено мнение, что экстремальный спорт - это для парней. А если им занимается девушка, то она, скорее всего, пацанка…

Анастасия Таталина: Если вы зайдете в мой Инстаграм, то убедитесь, что я не пацанка (смеется). Я люблю все, что связано с девичьими, так сказать, делами, макияж. Я участвую в разных модельных съемках, мне это все очень интересно. Так что назвать себя пацанкой не могу.

Во время выступлений макияж используете?

Анастасия Таталина: А вот это секрет (смеется). Нет, ну конечно, такого макияжа, который используют те же фигуристки или девушки в художественной гимнастике, у нас нет. Мы же катаемся в банданах, горнолыжных костюмах, шлемах. Тут, понятное дело, выбор каждого, но я полагаюсь на свою природную красоту.

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов сетовал на субъективизм оценок и невозможность подать протест в вашем виде спорта. Это правда напрягает?

Анастасия Таталина: Алексей Николаевич все правильно сказал. Могу говорить только за свои дисциплины, слоуп-стайл и биг-эйр. У нас действительно нет жестких критериев оценок. Все основывается на общем впечатлении, которое субъективно. Судьям может что-то не понравиться, и ты не получишь высокую оценку. И дело не в том, что у тебя слабая программа. Это огромный минус.

Вы как-то сказали, что мечтаете побывать на хоккейном олимпийском финале и увидеть, как Александр Овечкин забивает победную шайбу. Сильно расстроились, что он все-таки не приедет? И будете ли без него следить за хоккеем?

Анастасия Таталина: Конечно, будучи знакомой с Александром лично, понимая важность этой Олимпиады для него, я очень расстроилась. Но я на Олимпиаду еду, там будет и наша сборная. Насколько знаю, у нас будет возможность присутствовать на играх. Если разрешат, побываю на хоккею вживую, буду поддерживать наших ребят.

Настя, какую в итоге цель ставите перед собой на этой Олимпиаде?

Анастасия Таталина: Я отвечаю так: "Цель одна".