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23.12.2021 03:56
Рубрика: Спорт

Звезды НХЛ не сыграют на зимних Играх в Пекине

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 291(8642)
Звезды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не сыграют на олимпийском турнире в Пекине. В среду, 22 декабря, об этом НХЛ объявила официально.
Восемь лет назад в Сочи Александр Овечкин сыграл, возможно, на своей последней Олимпиаде в карьере. Фото: Артем Коротаев/ ТАСС Восемь лет назад в Сочи Александр Овечкин сыграл, возможно, на своей последней Олимпиаде в карьере. Фото: Артем Коротаев/ ТАСС
Восемь лет назад в Сочи Александр Овечкин сыграл, возможно, на своей последней Олимпиаде в карьере. Фото: Артем Коротаев/ ТАСС

"Национальная хоккейная лига уважает и ценит желание игроков НХЛ представлять свои страны и участвовать в турнире среди "лучших из лучших". Поэтому мы ждали так долго, как только возможно, взвешивая все варианты участия наших игроков в зимних Олимпийских играх 2022 года. Мы очень ценим усилия Международного олимпийского комитета, Международной федерации хоккея и оргкомитета Олимпиады в Пекине, которые были готовы принять игроков НХЛ, но текущие обстоятельства сделали это невозможным, несмотря на максимальное старание всех сторон процесса", - приводит официальный сайт НХЛ слова комиссионера лиги Гэри Беттмэна.

Фото: РИА Новости
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Кратко напомним предысторию. Энхаэловцы пропустили и предыдущие зимние Игры в корейском Пхенчхане четыре года назад. После этого между лигой и хоккеистами было подписано коллективное соглашение, в котором отдельно проговаривалось участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов. В сентябре НХЛ утрясла с Международным олимпийским комитетом последние организационные вопросы касательно приезда игроков в Пекин, но с одной оговоркой. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации североамериканская лига оставляла за собой право отказаться от поездки на Олимпиаду до 10 января.

Тогда это примечание казалось чисто символическим. Даже новый главный тренер сборной России Алексей Жамнов на своей первой пресс-конференции в ноябре признавался, что не представляет развитие событий, при котором НХЛ не приедет.

Однако в самый неподходящий момент лигу накрыло коронавирусной волной. На сегодняшний день перенесено 50 матчей, почти 150 хоккеистов попали в ковид-протокол. В итоге регулярный чемпионат встал на паузу, и этот факт резко уменьшил шансы хоккеистов попасть в Пекин. Ведь один перерыв в сезоне уже был запланирован на время Олимпиады с 6 по 20 февраля.

Право поставить финальную точку в олимпийском вопросе НХЛ делегировала профсоюзу хоккеистов. Самих игроков больше беспокоил строгий олимпийский регламент, согласно которому в случае заражения спортсменов ждет в Китае карантин не менее трех недель. Но было немало и тех, кто был готов поехать в Пекин, даже при всех существующих рисках. Генменеджер сборной России Илья Ковальчук говорил, что наши хоккеисты намерены воспользоваться даже мизерным шансом сыграть на Олимпиаде. Увы, итоговое решение было принято не в их пользу, причем задолго до назначенного дедлайна. Желание провести полноценный сезон, тот самый пресловутый бизнес для боссов НХЛ оказались важнее. Хотя, конечно, в официальных комментариях подчеркивается, что от Олимпиады было решено отказаться в интересах игроков.

Российские хоккеисты были готовы цепляться за минимальный шанс поехать на Олимпиаду, но НХЛ приняла решение не в их пользу

Мизерный шанс, о котором говорил Ковальчук, оставался в том случае, если бы НХЛ просто не отпустила игроков, оставив нетронутой олимпийскую паузу. Но теперь ее будут использовать, чтобы наверстать упущенное время в декабре. Трагикомическая деталь в том, что в феврале не все арены будут доступны. Чтобы не простаивать, их хозяева уже заключили контракты на проведение нехоккейных мероприятий.

А как же коллективное соглашение, заключенное между НХЛ и хоккеистами? Лига обещает реализовать его, отпустив игроков на Олимпиаду-2026. В этой ситуации обиднее всего за тех, кто, возможно, упустил последний шанс побороться за олимпийское "золото". Среди таковых Александр Овечкин и Евгений Малкин, которым через четыре года стукнет 40 и 39 лет соответственно. Вынуждены пропустить Олимпиаду и наши суперзвезды, которые нынче в расцвете: Артемий Панарин, Никита Кучеров, Дмитрий Орлов, Владимир Тарасенко. К следующим Играм им всем будет уже за 30. Впрочем, не факт, что через четыре года не найдется причина, которая оставит без мечты и это поколение.

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