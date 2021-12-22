Вячеслав Быков - о себе как об игроке и тренере

Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Вячеслав Быков - уникальный человек для отечественного хоккея. Он был капитаном команды СНГ, которая, по сути, победой на Олимпиаде-1992 в Альбервиле закрыла советскую эпоху. И он же капитанствовал, когда сборная России брала свое первое золото на чемпионате мира, ставшее последним на ближайшие 15 лет. А в 2008-м национальная команда именно под его началом эту засуху прервала.

Возможно, Вячеслав Аркадьевич иногда рассуждает даже слишком правильно, но внимая ему понимаешь, за счет чего были непобедимы ЦСКА и сборная СССР. Мой звонок в канун 75-летия отечественного хоккея застал его на матче сына Андрея, выступающего за швейцарский "Фрибур-Готтерон".

- А я смотрю все матчи сына. Сейчас еще и внук начал ходить в хоккейную школу. Без хоккея наша семья уже не может (смеется).

Наш хоккей отпраздновал 75 лет. А какой момент был главным в вашей личной хоккейной истории?

Вячеслав Быков: Это было, когда Геннадий Федорович Цыгуров, главный тренер "Трактора" в 1979 году, меня, 19-летнего парнишку, поставил в первую пятерку команды против первой пятерки ЦСКА (долгая пауза). Уф, аж дух захватывает от воспоминаний. Борис Петрович Михайлов играл тогда, Владимир Петров и великий Валерий Харламов. Это и было начало моей карьеры игрока. Передо мной были мои кумиры, на которых я равнялся, благодаря которым люди приходят в хоккей, на которых хотят быть похожи. Помню, Петров меня так хорошенько приложил у борта. Дал понять. Но таким маленьким, как я, это не в диковинку. Нужно идти вперед и все.

Читал в ваших интервью, что среди многочисленных завоеванных наград вы особо чтите золото Олимпиады в Альбервиле...

Вячеслав Быков: Любая медаль - достижение. Неважно, какого она достоинства. Это всегда почетно. Для меня успех Альбервиля неотделим от первой золотой медали на чемпионате мира-1993 в составе сборной России. Но я понимаю, к чему вы клоните. Да, нам было больно, что мы не могли слышать гимн своей страны, у нас не было флага. И тут я благодарен Виктору Васильевичу Тихонову, который был не только классным тренером, но и психологом. Мы играем для наших людей, говорил он нам. Думаю, и сейчас, когда ребята сталкиваются с похожей ситуацией на Олимпиадах, они понимают, ради кого они играют. А мы их поддерживаем.

Если почитать о вас воспоминания ваших партнеров по сборной на Играх-1992, ЧМ-1993, вырисовывается ну просто идеальный спортсмен. А тренер Быков нашел бы к чему придраться к игроку Быкову?

Вячеслав Быков: Конечно! Надо быть еще лучше, еще сильнее, еще смелее. Я прошел великую школу ЦСКА, советскую школу хоккея. В их основе - максимализм во всем. Чтобы добиваться каких-то успехов, нужно отдавать всего себя. А к чему придраться, всегда найдется.

Когда вы поняли, что тренерская стезя - это ваше?

Вячеслав Быков: Это деликатная тема. Все, кто занимается спортом, должны понимать, что не для всех спорт станет профессией на всю жизнь. Поэтому нужно учиться, получать образование. У нас в ЦСКА многие ребята учились в спортивных заведениях. Я в свое время поступил в челябинский технологический институт, но из-за переездов отучился всего два года. Когда перешел в ЦСКА, через год я перевелся в Ленинград. В институт физической культуры имени Лесгафта. Старались заниматься во время сезона, подтягиваться к остальным, сдавали экзамены. У меня диплом тренера по хоккею и футболу, кстати говоря.

Помните, как вас позвали быть тренером сборной?

Вячеслав Быков: Это произошло благодаря Вячеславу Александровичу Фетисову, моему партнеру по сборной и ЦСКА. Он проявил инициативу, чтобы обратились ко мне. Это была большая честь, но и большая ответственность. Боязни какой-то не было, был вызов. Ты его принимаешь или нет.

При вас в сборную впервые за долгое время вернулся Сергей Федоров. А теперь он один из тренеров сборной?

Вячеслав Быков: Федоров - плеймейкер. Созидатель, творец. Он создавал, предвосхищал. Это безоговорочный талант. Я не удивлен, что он стал тренером. И его качества должны перейти на тренерскую стезю.

Помню, Петров приложил меня у борта. Но таким, как я, это не в диковинку. Нужно идти вперед и все

Федоров один из тех, кто повезет сборную в Пекин. Где, скорее всего, не будет НХЛ. Многие это называют трагедией для мирового спорта...

Вячеслав Быков: Нет. Никакой трагедии не будет. Трагедия будет для игроков, которые, возможно, потеряют последнюю возможность сыграть на Олимпиаде. А для спорта не будет трагедии. Он будет развиваться. Наш молодой тренерский штаб подготовил команду из игроков КХЛ, которые вполне способны защитить титул чемпионов. А вообще, в НХЛ же есть игроки, есть профсоюз, как они смотрят на всю эту ситуацию? Вот где братство игроков? Или для них это только бизнес? А страны, которые их воспитали? Это для них уже пустой звук?