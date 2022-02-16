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16.02.2022 20:32
Рубрика: Спорт

УЕФА открыл дело из-за оскорблений в ходе матча по футзалу между РФ и Украиной

Текст: Артур Нанян
Фото: EPA-EFE/Gerrit van Keulen Фото: EPA-EFE/Gerrit van Keulen
Фото: EPA-EFE/Gerrit van Keulen

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело против украинской ассоциации футбола (УАФ) из-за поведения фанатов этой сборной во время первенства Европы по мини-футболу. Апогея эти оскорбления достигли на матче полуфинала между двумя сборными.

Фото: ANP/ Getty Images
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Болельщики украинской команды позволяли себе оскорбительные кричалки в адрес россиян. В результате против УАФ открыто дисциплинарное производство по факту возможного нарушения украинскими фанатами дисциплинарного регламента УЕФА.

Напомним, что та встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу России. В финале команда Сергея Скоровича уступила Португалии (2:4), завоевав серебряные медали турнира.

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