УЕФА открыл дело из-за оскорблений в ходе матча по футзалу между РФ и Украиной

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело против украинской ассоциации футбола (УАФ) из-за поведения фанатов этой сборной во время первенства Европы по мини-футболу. Апогея эти оскорбления достигли на матче полуфинала между двумя сборными.

Болельщики украинской команды позволяли себе оскорбительные кричалки в адрес россиян. В результате против УАФ открыто дисциплинарное производство по факту возможного нарушения украинскими фанатами дисциплинарного регламента УЕФА.

Напомним, что та встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу России. В финале команда Сергея Скоровича уступила Португалии (2:4), завоевав серебряные медали турнира.