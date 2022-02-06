Россия стала серебряным призером чемпионата Европы по мини-футболу

Сборная России по футзалу остановилась в шаге от победы на первенстве Европы. Ведя 2:0 в финальном матче против Португалии, наши ребята в итоге проиграли - 2:4.

Португальцы приехали в Амстердам в ранге действующих чемпионов мира и Европы. Разумеется, они числились одними из фаворитов турнира. При этом подопечные Жорже Бразы могли вылететь еще в полуфинале: проигрывая 0:2 испанцам, Португалия перевернула ход встречи и победила (3:2). Почти тот же самый сценарий, увы, ждал нас и сегодня - в финале.

Уже по ходу первого тайма россияне усилиями Антона Соколова и Андрея Афанасьева повели 2:0. Пропустив сразу два мяча, как и в предыдущем матче, португальцы прибавили и еще до перерыва сократили отставание в счете - отличился Томаш Пако. Во второй половине соперник стал чаще угрожать нашим воротам и, в конце концов, добился своего. Благодаря дублю Андре Коэльо и голу Пэни Варелы португальцы во второй раз подряд стали чемпионами Европы.

Что касается российской сборной, то команда Сергея Скоровича упустила прекрасный шанс завоевать первое золото Евро с 1999 года. Тем не менее, выступление нашей команды можно назвать успешным. Россия в пятый раз в истории стала серебряным призером первенства Европы - это один из лучших показателей среди всех национальных сборных.