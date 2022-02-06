Видео: украинский боец получил страшную травму в бою в UFC

سريعاً وفي الجولة الأولى Malcolm Gordon يحقق الفوز على Denys Bondar#UFCVegas47

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Украинский боец Денис Бондарь получил тяжелую травму в дебютном для себя поединке в рамках UFC в Лас-Вегасе. Противостоял ему канадец Малкольм Гордон.

В середине первого раунда Гордон провел борцовский прием, свалив оппонента на настил. Денис неудачно сгруппировался и сдался, продержавшись лишь 82 секунды.

Бондарь получил тяжелейшую травму плеча и локтевого сустава под весом Гордона. Он даже не сумел постучать, поэтому ему пришлось голосом объявить, что он не может продолжить бой.